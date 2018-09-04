- Muratpaşa Belediyesi’nin bir ilke imza atarak Türkiye’de ilk kez düzenlenen Kadın Kooperatifleri Festivali’nde 3’üncü gün Naciye Çokbilir ardından Yankır-Grup Avrasya konseriyle sona erdi.Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın “Yerel ve genel kamu yönetimleri temsil-tören hediyelik eşyalarını kadın kooperatiflerden temin etsin” çağrısı yaptığı ve Türkiye’de kadın kooperatiflerini ilk kez aynı pazar ortamında biraraya geldiği Kadın Kooperatifleri Festivali’nde 3’üncü gün geride kaldı. 1 Eylül Dünya Barış Günü, Cumartesi, Leman Sam konseriyle başlayan ve ‘Kadın Kooperatifleri Çalıştayı’na da ev sahipliği yapan festivalin 3’üncü günü Naciye Çokbilir ve Yankır -Grup Avrasya konseri vardı. Muratpaşa Kent Meydanı’nda devam eden festivalde konserlere ilgi yoğundu. Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği Kadın Kooperatifleri Festivali Çarşamba günü sona erecek.İHA