- Antalya’da, kadın girişimcilerin attığı adımla hayata geçen ‘Mutlu Portakallar’ alışveriş şenliğinin 4’üncüsü başladı.Mutlu Portakal Kadın Kooperatifi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Mutlu Portakal Şenliği' kent merkezindeki bir otelde başladı. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği şenliğin açılışını, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, AK Parti Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi ve eski milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, Mutlu Portakal Kadın Kooperatifi kurucuları Aylin Ayaz Yılmaz, Gülşah Gültepe Çelik ve Evşen Yüceer Akyüz tarafından yapıldı. 80 standın yer aldığı şenlik alanında yılbaşı hediyeliklerinin yanı sıra ayakkabı, kozmetik, giyim, kuyum, yiyecek ve süs eşyaları gibi pek çok ürün satışa sunuldu. Türel ve Enç kadınların standlarını ziyaret onlarla sohbet etti.Şenlik hakkında bilgiler veren Mutlu Portakal Kadın Kooperatifi kurucularından Evşen Yüceer Akyüz, bir grup kadın girişimci tarafından kurulan kooperatifin, kadın girişimcileri desteklemek amacıyla şenliği düzenlediğini kaydetti.Alanda evden iş yapan ve bir işletmesi bulunan kadınların için iki ayrı stant olduğunu dile getiren Akyüz, “80 katılımcımız var. Bunların 40’ı evden iş yapan kadınlarımızdır. Diğer yarısı da işletmelere ait stantlardır. Geniş çaplı bir organizasyon ve her kesime hitap ediyor. Ailenin ne ihtiyacı varsa burada mevcut. Sadece hediyelik değil bir evin gereksinimi olan her şeye yer vermeye çalıştık. Amacımız kadın girişimcileri ön plana çıkartmaktır. Kadınların potansiyelini ortaya çıkarmayı istiyoruz” dedi.Ebru Türel ise etkinliği çok başarılı bulduğunu belirterek, Büyükşehir belediyesi olarak kadınların her çalışmasına destek verdiklerinin altını çizdi.Bu kapsamda ASMEK çalışmaları hakkında bilgi veren Ebru Türel, “223 bin mezun verdik. Mezunlarımızın yüzde 60’ı kadındır. Onların iş kurmasına, kredi bulmasına yardım ediyoruz. Bu tür etkinlikleri her zaman destekliyoruz. Yaklaşan yerli Malı Haftası’nda Antalya’da Yavuz Özcan, Serden Geçti,Tophane Parkları içinde şenlik düzenleyeceğiz. Büyükşehir Belediyesi gerek, teşvikte her zaman kadınlarımızın yanındayız, olmaya da devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.Gökcen Özdoğan Enç de içinde kadınının olduğu her projeye katkı verdiklerini kaydetti.Kadın istihdamını yükseltmeyi hedeflediklerinin altını çizen Enç, “ Kadın girişimcilere her zaman destek veriyoruz. Paydamız kadındır. Kadın kimliği üzerinde yapılan her olumlu projenin yanındayız. Bunu Antalya’nın markası haline getirmek için çalışacağız" diye konuştu.İHA