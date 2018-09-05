Kadın çiftçilerin yarışı sürüyor

Kadın çiftçilerin yarışı sürüyor
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Kadın çiftçilerin yarışı sürüyor 
  - Büyük final için hazırlanıyorlar  
 
- Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilerin bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla bu yıl 3’ üncüsü düzenlenen ‘Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması’ ilçe finalleri hız kesmeden devam ediyor.   
  İl genelinde 18 ilçeden toplam 128 kadın çiftçinin yarışacağı, 14 Ağustos’ta Gündoğmuş ilçesinde start alan yarışma da Gündoğmuş, Kepez, Manavgat, Alanya, Gazipaşa ve Kumluca İlçeleri olmak üzere toplam da 6 ilçede ilçe finalleri tamamlanarak ilçe 1’incileri belli oldu. Diğer ilçelerde ise ilçe finalleri devam ediyor. Gündoğmuş ilçe 1’incisi Ayşegül Yılmaz, Kepez ilçe 1’incisi Aysel Atik, Manavgat ilçe 1’incisi Gülistan Karahan, Alanya ilçe 1’incisi Hamide Uçak, Gazipaşa ilçe 1’incisi Ayşe Ergün, Kumluca ilçe 1’incisi İmran Gün oldu. İlçe birincileri 2 bin TL, İkinciler bin 200 TL, üçüncüler ise 800 TL para ödülü kazandı. 
 
  “Büyük bir heyecanla bekliyoruz” 
  Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen kadın çiftçilerin bir araya gelerek sosyalleşmesinin yanında, bilgi birikimine katkı sağlanması için böyle bir etkinliğin olduğunu ifade etti. Özen, “Aynı zamanda günlük iş tempolarından farklı bir ortamda sosyal bir aktivite ile buluşturmak amacıyla düzenlenmiş olduğumuz bu yarışmaya katılan bütün toprağın sultanları kadın çiftçilerimizi kutluyor ve kendilerine başarılar diliyorum. 6 ilçemizde ilçe finallerini tamamlayarak ilçe 1’incilerini belirledik. Diğer İlçelerimizde de ilçe finallerimiz tüm heyecanı ile devam ediyor. 18 ilçemizde ilçe finallerinin tamamlanmasının ardından 20 Ekim de yapılacak olan il finalini büyük bir heyecanla bekliyoruz” dedi. 
  18 ilçe de ilçe finalleri tamamlandıktan sonra, 18 ilçe birincisi kadın çiftçilerin önce Antalya’da yapılacak olan yarı finale katılacağını bildiren Müdür Özen, yarı finali kazanan 8 kadın çiftçinin 20 Ekim tarihinde AKM de yapılacak olan İl final yarışmasında birincilik için kıyasıya mücadele vereceğini söyledi. Özen, tüm vatandaşları ilçe finallerine ve AKM’de yapılacak olan il finaline beklediklerini kaydetti. 
  İl finalinde birinci olan kadın çiftçiye 14 bin TL, ikinciye 9 bin TL, üçüncüye ise 7 bin TL para ödülü verilecek. 
 
AW483383_01AW483383_02AW483383_03AW483383_04


İHA
                                         
Yazdır
ISPARTA HABER
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kara Kuvvetleri Komutanı Isparta'ya geldi
Bakanlık listeyi yayınladı: Bu ürünleri sakın almayın!
Karayollarından Isparta'da trafiğe kapalı yol uyarısı
Isparta’da planlı elektrik kesintisi
Isparta'da proje başvuruları 1 Ekim’e kadar devam edecek
ISUBÜ’ye ilk yılında binlerce öğrenci kayıt yaptırdı
Sakin Şehir ünvanlı Eğirdir'de dezenfeksiyon savaşı başlatıldı
Isparta’da 11 ayrı suç dosyasıyla aranan cezaevi firarisi yakalandı
Yargıtay'dan tarihi karar! Artık o maaşı alabilecekler
Isparta’da uyuşturucu operasyonu
Isparta’da sahte içki operasyonu
Şarkikaraağaç Kızıldağ’da 'Sağlıklı Bir Nefes İçin' sloganlı Tanıtım Festivali
Isparta'da Doğa harikasının yanı başında yakışmayan görüntüler
Başkan Erdoğan talimat vermişti...Isparta'dan ilk çalışma geldi
Isparta'da planlı elektrik kesintileri olacak!
SES,IŞIK SİSTEMLERİ VE ENSTRÜMANLAR TEZCAN MÜZİK'TE
Isparta Dostlar Balıkçılık'ta Tezgahlar Şenlendi
Isparta'da daimi işçi alımına rekor başvuru!
Isparta'da Doğa turizmine sağlık turizmi de eklendi
Isparta Bubble Kids Çocuk Aktivite Merkezi Açıldı
Isparta'da öğrenci kayıt heyecanı
Isparta’ya gelen her vatandaşın mutlaka Gölcük’ü görmesi gerekiyor
Isparta ÜniAK’tan ‘Kampüse Hoş Geldin’ karşılaması
Yeni sistem gündemde! Emeklinin maaşı yükselecek
UYGUN FİYAT BOL ÇEŞİT TÜRKER ET KASAP ISPARTA
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Yurdum insanından Karpuz SanatıYurdum insanından Karpuz Sanatı
Isparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali Etkinlikleri
Ölümcül 12 hayvan türüÖlümcül 12 hayvan türü
"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğu
Eski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştü
En komik halleriyle 'yurdum insanları'En komik halleriyle 'yurdum insanları'
En az yakıt tüketen araçlar 2018En az yakıt tüketen araçlar 2018
Yurdum insanından Karpuz SanatıIsparta'da Domates ve Karanfil Festivali EtkinlikleriÖlümcül 12 hayvan türü"Domates salçasının" sofralara zorlu yolculuğuEski bilgisayar parçaları sanat eserine dönüştüEn komik halleriyle 'yurdum insanları'En az yakıt tüketen araçlar 2018
perde firmalarıısparta döner siparişISPARTA İÇ GİYİMISPARTA PVC BayileriISPARTA OTO EKSPERTİZISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

SDÜ'DE ÖĞRENCİ DOLULUK ORANI BELLİ OLDUSDÜ'DE ÖĞRENCİ DOLULUK ORANI BELLİ OLDU31 Ağustos 2018
Isparta Bubble Kids Çocuk Aktivite Merkezi AçıldıIsparta Bubble Kids Çocuk Aktivite Merkezi Açıldı03 Eylül 2018
Isparta’da görev yerleri değişen kaymakamlar Isparta’da görev yerleri değişen kaymakamlar 01 Eylül 2018
Yeni askerlik sistemi geliyorYeni askerlik sistemi geliyor01 Eylül 2018
Yeni anne olanlara 7 bin 376 liraYeni anne olanlara 7 bin 376 lira01 Eylül 2018
Isparta MYO'da yüz güldüren sonuç Isparta MYO'da yüz güldüren sonuç31 Ağustos 2018
Haksız 'zam'ma yaptırım geliyorHaksız 'zam'ma yaptırım geliyor31 Ağustos 2018
TL'ye teşvik! Vergi oranı sıfırlandıTL'ye teşvik! Vergi oranı sıfırlandı31 Ağustos 2018
Başkan Günaydın: "Isparta’mızın yaşanabilir vilayette yolda kalmasını istemiyoruz" Başkan Günaydın: "Isparta’mızın yaşanabilir vilayette yolda kalmasını istemiyoruz" 30 Ağustos 2018
Eğirdir elması erken hasat ile bu yıl altın yılını yaşayacakEğirdir elması erken hasat ile bu yıl altın yılını yaşayacak31 Ağustos 2018
Binlerce öğrenciye müjde! Kredileri kesilmeyecekBinlerce öğrenciye müjde! Kredileri kesilmeyecek01 Eylül 2018
Dikkat! Bu sektörde yetki belgesi olmayana ruhsat yok!Dikkat! Bu sektörde yetki belgesi olmayana ruhsat yok!01 Eylül 2018
Isparta'da Trafiğe Kapalı Yol Uyarısı!Isparta'da Trafiğe Kapalı Yol Uyarısı!31 Ağustos 2018
Isparta Davrazspor elendi turnuvaya veda etti!Isparta Davrazspor elendi turnuvaya veda etti!30 Ağustos 2018
Isparta'da daimi işçi alımına rekor başvuru!Isparta'da daimi işçi alımına rekor başvuru!03 Eylül 2018
Isparta'da balıklar tezgahlara indi sezon başladı Isparta'da balıklar tezgahlara indi sezon başladı 01 Eylül 2018
Isparta ISUBÜ'da rekor doluluk!Isparta ISUBÜ'da rekor doluluk!31 Ağustos 2018
Yazgan: “Takımımıza sahip çıkalım, bu bir kaza” Yazgan: “Takımımıza sahip çıkalım, bu bir kaza” 30 Ağustos 2018
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı CoşkusuIsparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkusu30 Ağustos 2018
Isparta'da Üniversitedeki teknik imkanlardan etkilendiler Isparta'da Üniversitedeki teknik imkanlardan etkilendiler 31 Ağustos 2018