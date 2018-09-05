- Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilerin bilgi birikimine katkı sağlamak amacıyla bu yıl 3’ üncüsü düzenlenen ‘Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması’ ilçe finalleri hız kesmeden devam ediyor.İl genelinde 18 ilçeden toplam 128 kadın çiftçinin yarışacağı, 14 Ağustos’ta Gündoğmuş ilçesinde start alan yarışma da Gündoğmuş, Kepez, Manavgat, Alanya, Gazipaşa ve Kumluca İlçeleri olmak üzere toplam da 6 ilçede ilçe finalleri tamamlanarak ilçe 1’incileri belli oldu. Diğer ilçelerde ise ilçe finalleri devam ediyor. Gündoğmuş ilçe 1’incisi Ayşegül Yılmaz, Kepez ilçe 1’incisi Aysel Atik, Manavgat ilçe 1’incisi Gülistan Karahan, Alanya ilçe 1’incisi Hamide Uçak, Gazipaşa ilçe 1’incisi Ayşe Ergün, Kumluca ilçe 1’incisi İmran Gün oldu. İlçe birincileri 2 bin TL, İkinciler bin 200 TL, üçüncüler ise 800 TL para ödülü kazandı.Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen kadın çiftçilerin bir araya gelerek sosyalleşmesinin yanında, bilgi birikimine katkı sağlanması için böyle bir etkinliğin olduğunu ifade etti. Özen, “Aynı zamanda günlük iş tempolarından farklı bir ortamda sosyal bir aktivite ile buluşturmak amacıyla düzenlenmiş olduğumuz bu yarışmaya katılan bütün toprağın sultanları kadın çiftçilerimizi kutluyor ve kendilerine başarılar diliyorum. 6 ilçemizde ilçe finallerini tamamlayarak ilçe 1’incilerini belirledik. Diğer İlçelerimizde de ilçe finallerimiz tüm heyecanı ile devam ediyor. 18 ilçemizde ilçe finallerinin tamamlanmasının ardından 20 Ekim de yapılacak olan il finalini büyük bir heyecanla bekliyoruz” dedi.18 ilçe de ilçe finalleri tamamlandıktan sonra, 18 ilçe birincisi kadın çiftçilerin önce Antalya’da yapılacak olan yarı finale katılacağını bildiren Müdür Özen, yarı finali kazanan 8 kadın çiftçinin 20 Ekim tarihinde AKM de yapılacak olan İl final yarışmasında birincilik için kıyasıya mücadele vereceğini söyledi. Özen, tüm vatandaşları ilçe finallerine ve AKM’de yapılacak olan il finaline beklediklerini kaydetti.İl finalinde birinci olan kadın çiftçiye 14 bin TL, ikinciye 9 bin TL, üçüncüye ise 7 bin TL para ödülü verilecek.İHA