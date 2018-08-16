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Kadın Çiftçiler Yarışması Gündoğmuş ve Kepez etabı yapıldı

Kadın Çiftçiler Yarışması Gündoğmuş ve Kepez etabı yapıldı
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - Kadın Çiftçiler Yarışması Gündoğmuş ve Kepez etabı yapıldı   
 
- Antalya Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün bu yıl üçüncüsünü düzenlediği ‘Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması'nın Gündoğmuş ve Kepez etabı yapıldı. Gündoğmuş birincisi Ayşegül Yılmaz, Kepez ilçesinin birincisi ise Aysel Atik oldu.   
  Üç yıl önce başlatılan Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi ve Kültür Yarışması’nın 2018 etabı Gündoğmuş’la başladı. Gündoğmuş finalinde 5 kadın çiftçi mücadele etti. Gündoğmuş Kaymakamı Nursel Karahan, Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren, Büyükşehir Belediyesi Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürü Bülent Yüksel, yarışmacı aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 
  
 “Kadınlara imkan sağlanmalıdır” 
  Büyükşehir Belediyesi Tarım Şube Müdürü Bülent Yüksel, “Tarımsal üretimin yaklaşık yüzde 50’sini gerçekleştiren kadınlar aynı zamanda kadın istihdamının yarısını oluşturmaktadır. Kırsal alanda kadınların güçlenmesi için kadınların sahip olduğu güçlerin ortaya çıkarılması gerekir. Kadınlarımıza kendilerini gösterebilecekleri her alanda imkanlar sağlanmalıdır” diye konuştu. 
  
 Gündoğmuş birincisi Yılmaz 
  Gündoğmuş belediye salonunda yapılan yarışmaya katılan 5 kadın çiftçiye gıda, tarım ve hayvancılık ile ilgili sorular soruldu. Gündoğmuş etabının birincisi Ayşegül Yılmaz, ikincisi Ayşe Çelik, üçüncüsü ise Nimet Gök oldu. 
  
 Kepez birincisi Atik 
  Kadın Çiftçiler yarışması Gündoğmuş’un ardından Kepez İlçesi’nde devam etti. Kepez Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi’nde yapılan yarışmada 7 kadın çiftçi ter döktü. 15 sorunun sorulduğu Kepez etabının birincisi ise Aysel Atik, ikincisi Safiye Güler, üçüncüsü de Azime Uca oldu. Yarışmada birinci olan 2 bin ikinciye 1200 ve üçüncüye 800 TL para ödülü verildi. 
  
 20 Ekim’de final 
  Toprağın sultanları kadın çiftçilerin yarışmasına 18 ilçeden 128 kadın çiftçi katılıyor. Kadın çiftçiler, ilk olarak bulundukları ilçede ön elemeye tabi tutuluyor ve ilçe birincisi olmak için yarışıyor. Belirlenen 8 finalist il final yarışmasında birincilik için kıyasıya mücadele veriyor. İl finalinde birinci olan kadın çiftçiye 14 bin Türk Lirası, ikinciye 9 bin Türk Lirası, üçüncüye ise 7 bin Türk Lirası ödül verilecek.  İl Finali 20 Ekim 2018 tarihinde saat 14.00’da Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak. 
 
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İHA                         
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ISPARTA HABER
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