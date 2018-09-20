- Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği, Kadın Çiftçiler Yarışıyor Elmalı Etabı gerçekleştirildi.Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün ortaklaşa düzenlediği, Kadın Çiftçilere Yönelik Bilgi ve Kültür Yarışmasının 14. etabı Elmalı Muhammet Hamdi Yazır Kültür Merkezinde gerçekleşti. Yarışmaya katılan Kadın Çiftçilere tarım, hayvancılık ve gıda konularında 15 soru soruldu. 15 sorunun 14 üne doğru cevap veren Ayşe Çoban 1. oldu. 2. Asuman Gültekin olurken 3. Kübra Çoban oldu.Yarışma birincisi Ayşe Çoban’a 2 Bin TL, ikinci Asuman Gültekin Bin 200 TL, üçüncü Kübra Çoban 800 TL’lik para ödülü verildi.İHA