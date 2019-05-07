Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı, Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, sürücülere hediye vererek, yaya öncelikli uygulama hakkında bilgi verdi.Afşin İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesi ile "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganıyla başlatılan çalışmalar kapsamında, özellikle sürücü ve yayalar başta olmak üzere vatandaşlara yaya geçitlerinin kullanımı hakkında bilgi verdi.Jandarma ekipleri, denetimlerde sürücülere ruhsat kabı hediye ederek, yaya öncelikli trafik anlayışını aktardı, broşür dağıttı.Sürücülere, yayalara yol vermeleri konusunda uyarıda bulunan ekipler, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen 200 afişi okul, cami, kahvehane, bakkal ve petrol istasyonları gibi halkın görebileceği noktalara astı.KAHRAMANMARAŞ (AA) -