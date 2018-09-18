- Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma trafik tim ekipleri, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının başlamasıyla birlikte taşımalı sistemle öğrenci taşıyan servis minibüslerini denetlemeyee başladı. Kızılcadağ İlk ve Ortaokulunda gerçekleşen denetimde servis sürücüleri uyarıldı.Trafik timleri tarafından yapılan uygulama sırasında, başta okul servis minibüslerinde rehber öğretmen bulunup bulunmadığı kontrol edildi. Kontrollerde ayrıca araç içerisinde sivil kişilerin olup olmadığına, fazla öğrencinin taşınıp taşınmadığına da bakan ekipler, özellikle aracın arka bölümünde okul taşıtı ibaresinin yazılı olup olmadığını, araçların cam ve pencerelerinin kilit durumunu ve sürücü tarafından aracının kapılarının otomatik açılıp açılmadığını denetledi.Ekipler ayrıca, araçlarda bakım ve onarım takip formu, özel izin belgesi, yangın tüpü, sağlık çantası, emniyet kemeri, yetkili sürücü belgesi, mesleki yeterlilik belgesi bulunup bulunmadığını da kontrol etti.Uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getiren servis şoförleri bu denetimlerin okul sezonu boyunca devam etmesini isteyerek kaçak servislerin önüne ancak bu şekilde geçilebileceğini söyledi. Servis şoförleri de emniyet ve jandarmanın yaptığı denetimden memnun olduklarını belirterek, “Okul sezonu boyunca böyle denetimleri sık sık gösterirlerse kendimiz ve çocuklarımız daha güvende olmuş olur” dedi.İHA