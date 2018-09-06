- İthal muza getirilen ek vergi yükü, yerli muz üreticisinin yüzünü güldürdü.Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde muz üretimi yapan üreticiler, ithal muza getirilen ek vergiden dolayı hasada umutla başladı. Geçtiğimiz yıl bu dönemlerde 3.30 TL’ye dalında satılan muz, bu yıl aynı dönemde 4 TL’den satışa başladı. Fiyatların daha da artacağını düşünen üreticiler, diğer yandan dövizdeki hareketliliğe bağlı olarak artan girdilerden dolayı endişeli.5 dönümlük kapalı muz serasına sahip üretici Önder Doyuran, gümrük vergisinin artmasıyla ithal muzun ülkemize gelmemeye başladığını belirtti. Yerli muzun ithal muzdan daha kaliteli ve doğal olduğunu vurgulayan Doyuran, Türkiye’de muz ithalatına gerek olmadığını söyledi. Vergilerin artması ve ithal muzda düşüş yaşanması nedeniyle geçen yıl bu zamanlarda 3.30 TL’ye satılan muzun bu yıl 4 liraya dayandığını ifade eden Doyuran, “Güzel bir fiyattan başladı muz sezonu. Daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Artması da gerekiyor çünkü artan döviz nedeniyle girdilerimiz arttı. Böyle kalması gerekiyor. İthal muz gelmediği zaman tüccarlar bir araya gelip fiyat kırıyorlar. Tüccarlar maalesef bizden 3.80’e aldığı muzu tüketiciye 7-8 liradan yediriyor. Parayı aracılar kazanıyor. Bizim üreticiler olarak birlik olmamız gerekiyor. Bu şekilde daha iyi kazanacağımıza inanıyorum” dedi.Bir başka üretici Mehmet Tuncer de sezona iyi başladıklarını ancak girdi fiyatlarındaki artışın endişe verici olduğunu söyledi. Gübre fiyatlarının 2 katına çıktığını belirten Tuncer, “Bizim 4 liraya sattığımız muzun İstanbul’da marketlerde 12 liraya satıldığını duydum. Demek ki burada aracılar para kazanıyor ve tüketici daha pahalıya muz yiyor. Biz devletimizden gübre desteği bekliyoruz ve denetim istiyoruz. Bizde de kabahat var, birlik kuramadığımız için fiyat belirleyemiyoruz. Girdilerin yüksek olması, artması nedeniyle fiyatlardaki artış bize pek yansımıyor” diye konuştu.Girdi fiyatlarındaki artıştan şikayetçi olan bir diğer üretici Furkan Doyuran ise “Geçen yıl fiyatlar 3 lira civarıydı. Bu yıl 4 TL civarında. Böyle devam ederse çok işimize yarayacak. Gübreyi biz önce 2 liradan alıyorsak bu sene 4 liradan alıyoruz. Bu da hep bizim cebimizden çıkıyor. Komisyoncuların yaptığı hak çalmak. Çok fazla kazanmak yerine uygun bir fiyat belirleyip ticaret yapsalar başka yerlere de ucuza muz gidebilir” şeklinde konuştu.İHA