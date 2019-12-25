Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Ahmet Tural’a Hayırlı Olsun Ziyareti

Borsamız Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Adar, Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan ve beraberindeki Meclis üyelerimiz, Isparta Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanlığını devralan Ahmet Tural’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.Ziyarette konuşan Başkanımız Ahmet Adar, “Başta şahsım ve kurumum adına sizi tebrik eder, yeni görevinizin size, ailenize ve memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.Esnaf odaları bizim en önemli paydaşlarımızdan biri ve her zaman birlikte çalıştık ve bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.Ziyaret iyi dilek ve temennilerle son buldu.Isparta Ticaret Borsasi