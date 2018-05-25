İftar programı öncesi Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl'e nezaket ziyaretinde bulunularak, sona gelinen elma sezonu ve yeni sezon hakkında görüş alış verişinde bulunuldu. Ziyaretten dolayı memnun olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Şengöl, Başkan Adar ve ekibine teşekkür etti. Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar ise şu sözlere yer verdi:" Ticaret Borsası olarak her daim kurumlar arası fikir alış verişine açığız. Geçen sene de İlçemizde düzenlemiş olduğumuz iftar programı öncesinde sizi ziyaret edip, Eğirdir İlçesinde kullanabileceğimiz irtibat bürosu için istişare etmiştik. Üyelerimiz için en uygun yeri birlikte değerlendirerek karar verdik. Ve bugün geldiğimiz noktaya bakacak olursak, her hafta Perşembe günleri Eğirdir irtibat bürosunda üyelerimize hizmet veriyoruz. Bizler, üyelerimize daha iyi hizmet verme derdindeyiz. Amacımızı gerçekleştirirken yanımızda olduğunuz için şahsım ve Borsamız adına size teşekkür ederim" dedi. Belediye ziyaretinin ardından misafirlerimizi karşılamak üzere iftar programı alanına geçildi.İftar yemeğimize ev sahibi olarak Isparta Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar, Meclis Başkanımız Mehmet Ali Doğan ve Yönetim Kurulu ile Meclis üyelerimiz misafirlerini kapıda karşıladı.Protokolde ise, Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Aksu Belediye Başkanı Ali Kaya, Cumhuriyet Savcısı Uğur Deniz ile kurum ve STK temsilcileri, mali müşavirler ve çok sayıda üyemizin katılımıyla gerçekleşti.İftar yemeğinin ardından, protokol üyeleri ve üyelerimizle birlikte istişareler yapıldı. Toplantıda, Eğirdir İlçesinde yaşanan ekonomik sorunlar, elma üretiminde ve ticaretinde yaşanan sıkıntılar masaya yatırıldı. Konuyla ilgili yapılabilecek faaliyetler değerlendirildi.Eğirdir İlçesinde düzenlediğimiz iftar programı, iyi dilek ve temennilerle sonu buldu. (24.05.2018)