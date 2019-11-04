İtalyan futbolunda ırkçılık lekesi büyüyor

Son yıllarda yıldız futbolcuların yeniden oynamayı tercih ettiği bir lig olan İtalya Serie A’da bu sezon yaşanan ırkçılık hadiseleri, İtalyan futbolunu lekeliyor.

İtalyan futbolunda ırkçılık lekesi büyüyor
TÜRKİYE
G.Tarihi: 04.11.2019 11:21
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Isparta Düğün Salonları

ROMA - İtalya Birinci Futbol Ligi’nde (Serie A) 2019-2020 sezonunun 11 haftası geride kalırken, bu süre zarfında oynanan maçlarda yaşanan ırkçılık hadiselerine her hafta bir yenisi ekleniyor.

Son yıllarda; Cristiano Ronaldo, Matthijs de Ligt, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Romelu Lukaku, Alexis Sanchez, Franck Ribery, Diego Godin gibi yıldız oyuncuların oynamayı tercih ettiği bir lig olan ve bu nedenle geçmiş yıllardaki gibi daha çok kişiyi ekran başına çeken Serie A, prestijine zarar veren büyük bir sorunla karşı karşıya.

Alman internet sitesi "Transfermarkt"ın verilerine göre, Avrupa’nın, İngiltere ve İspanya'dan sonra en değerli üçüncü ligi konumundaki İtalya Serie A’da bu sezona, siyahi futbolcuları hedef alan ırkçılık vakaları damgasını vuruyor.

Serie A, her hafta yeni bir vakanın yaşandığı ırkçılık sorununa uyarı anonsu, para cezası ya da tribün kapatma cezaları dışında henüz bir önlem ya da çözüm geliştirebilmiş değil.

2019-2020 sezonunda henüz 11 haftayı geride bırakan İtalya Birinci Ligi’nde daha şimdiden 7 ayrı ırkçılık olayı yaşandı. Bunlardan 5’i tribünlerin doğrudan siyahi futbolcuları hedef alması şeklinde gerçekleşirken, bir hadise bölgesel yayın yapan bir televizyonun canlı yayınında, bir diğer olay ise sosyal medya üzerinden yaşandı.

Ligin 11. haftasında dün ve cumartesi günü oynanan müsabakalarda yaşanan iki ayrı ırkçılık hadisesinin ardından İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, İtalya Futbol Federasyonu ve Lig Birliğinin bir an önce bu konuya yönelik somut girişimleri uygulamaya koyması gerektiğini söyledi.

İlk Lukaku maruz kaldı

Serie A'nın şampiyonluk favorilerinden Inter'in yeni transferi Belçikalı santrafor Romelu Lukaku, takımının 2. haftada konuk olduğu Cagliari maçında, ırkçı tezahüratların hedefindeydi. Lukaku, 72. dakikada Inter’i maçta 2-1 öne geçiren penaltı golünü atmadan önce Cagliari tribünlerinden "buu buu" şeklindeki tezahürata maruz kaldı.

Cagliari deplasmanındaki ırkçı tezahürat hadisesinin üstünden çok geçmeden, Inter takımının kenti olan Milano ve çevresinde yayın yapan yerel bir kanalda, yine Lukaku’yu hedef alan ırkçılık hadisesi yaşandı.

Serie A'da 3. hafta maçlarını değerlendiren Luciano Passirani isimli bir yorumcunun, Lukaku'nun çok güçlü bir oyuncu olduğunu söylerken, "Onu durdurmak istiyorsanız yemesi için 10 muz atmanız gerekir." demesi, kamuoyunun tepkisini çekti. Yorumcu Passirani, özür dilese de kanaldaki işinden kovuldu.

Fiorentinalı Dalbert de mağdurlardan

Ligin 4. haftasındaki Atalanta-Fiorentina müsabakası da ırkçılığın görüldüğü maçlardan biri oldu.

Fiorentina'nın Brezilyalı oyuncusu Dalbert Henrique'e Atalantalı taraftarlardan ırkçı tezahüratlar yapıldı. Maçın hakemi Daniele Orsato, bunun üzerine oyunu 3 dakikalığına durdurup, anons yaptırdı.

Romalı futbolcuya kendi taraftarından ırkçı saldırı

Roma'nın Brezilyalı stoperi Juan Jesus, sosyal paylaşım sitesi Instagram’daki kişisel hesabı üzerinden, üstelik kendi taraftarının ırkçı hakaret yorumlarına maruz kaldı.

Söz konusu kişiyi anında deşifre eden Juan Jesus, kulübü Roma’dan bu kişiye karşı harekete geçmesi çağrısı yaptı. Jesus’un çağrısını yanıtsız bırakmayan Roma, söz konusu taraftarın ömür boyu Roma tribünlerinden men cezası alması için yasal girişimlerde bulunduğunu açıkladı.

Bu olaya, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte de tepki gösterdi.

Romalı taraftarlardan deplasmanda da ırkçı hakaret

Bu olaydan kısa bir süre sonra ligin 8. haftasındaki Sampdoria-Roma maçında, deplasman tribününü dolduran sarı-kırmızılı başkent ekibinin taraftarları, Sampdoria'da forma giyen Gine Bissau asıllı İngiliz 21 yaşındaki Ronaldo Vieira'ya her iki devrede de ırkçı tezahüratlarda bulundu.

Romalı taraftarların bu vukuatı nedeniyle sarı-kırmızılı kulüp, Twitter üzerinde Ronaldo Viera’dan resmen özür diledi.

Romalılar bu kez bir kenti hedef aldı

Ligde bu hafta sonunda oynanan 11. hafta mücadelelerinden Roma-Napoli maçı ise farklı bir ırkçılık olayına sahne oldu.

Roma’nın Napoli’yi 2-1 yendiği maçın 68. dakikasında, sarı-kırmızılı taraftarların, Napoli kenti yakınlarındaki "Vezüv Yanardağının patlayarak Napoli'yi yok etmesi"ni dile getiren ve ülkede ayrımcı suçlar kapsamında değerlendirilen tezahüratı söylemesi nedeniyle hakem Gianluca Rocchi, oyunu bir süre durdurmak durumunda kaldı.

Romalı taraftarlar, takımın Bosna-Hersekli yıldız oyuncusu Edin Dzeko'nun uyarısıyla sakinledi.

Balotelli topu tribünlere attı

Yine aynı hafta bu kez Hellas Verona-Brescia maçında, bir dönem İtalya Milli Takımı’nın da yıldızı olan Brescia’da top koşturan Mario Balotelli, İtalya’daki ırkçılık hadiselerinin son kurbanlarından biri oldu.

Hellas Verona'nın, Brescia'yı 2-1 yendiği maçın 55. dakikasında, ev sahibi takım taraftarı, siyahi futbolcu Balotelli'ye yönelik "Buu buu" şeklindeki ırkçı tezahürat yaptı. Buna sinirlenen Balotelli, tepkisini, topu degaj yaparak Hellas Verona taraftarlarının bulunduğu tribüne atarak gösterdi. Bunun üzerine karşılaşmanın hakemi Maurizio Mariani, oyunu 3 dakikalığına durdurarak ırkçı davranışlara karşı anons yaptırdı.

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