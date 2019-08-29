İtalya'da Conte'ye yeni hükümeti kurma görevi verildi

İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, parlamentoda sandalye sayısı fazla olan iki partinin ismi üzerinde anlaştığı mevcut Başbakan Giuseppe Conte'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

İtalya'da Conte'ye yeni hükümeti kurma görevi verildi
TÜRKİYE
G.Tarihi: 29.08.2019 13:39
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Isparta Düğün Salonları

ROMA - İtalya'da Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, mevcut Başbakan Giuseppe Conte'yi yeni hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Ülkede bir süredir devam eden hükümet krizini çözmek için iki tur istişarelerde bulunan Mattarella, parlamentoda sandalye sayısı yüksek olan iki partinin yeni hükümetin başbakanı olarak üzerinde anlaşmaya vardığı Conte'yi Cumhurbaşkanlığına davet etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'deki görüşmede Mattarella, Conte'yi yeni koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirdi.

"Hemen çalışmaya başlamalıyız"

Conte, çıkışta yaptığı açıklamada, bu görevi kendisine tevdi eden Mattarella'ya teşekkürlerini ileterek, "Hükümet kurma görevini şartlı kabul ediyorum." dedi.

Vakit kaybetmeden üstlendiği görev doğrultusunda siyasi partilerle görüşeceğini ve hükümeti kurup kuramayacağına dair Cumhurbaşkanına döneceğini anlatan Conte, bu nedenle görevi "şartlı" kabul ettiğini vurguladı.

Conte, hükümet krizinin tetiklediği belirsizlikten bir an önce çıkmaları gerektiğine işaret ederek, "Güçlü bir büyüme ve sosyal gelişme potansiyeli öngören, KDV'deki artışın önüne geçen ve tüm tasarruf sahiplerini koruyacak bir bütçe için hemen çalışmaya başlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Giuseppe Conte, yeni hükümetin kimseye karşı olmadığının da altını çizdi.

"İtalya'nın öncü rol oynaması için kaybettiğimiz zamanı telafi etmeliyiz"

İtalya'nın, Avrupa Birliği'nin (AB) kurucu ülkesi olduğuna dikkati çeken Conte, şunları kaydetti:

"Avrupa'da yeni yasama döneminin şafağındayız. İtalya'nın öncü bir rol oynaması için kaybettiğimiz bu zamanı telafi etmeliyiz. Her türlü eşitsizliği ortadan kaldıran, beyin göçünün önüne geçen bir ülke için, çocuklarımıza daha iyi bir ülkede yaşama fırsatı sunmak için yeni bir çalışma ekibi oluşturmayı öneriyorum."

İtalyan basınına görüşmeden önce yansıyan haberlerde, Cumhurbaşkanı Mattarella'nın, Conte'den hafta başına kadar kabinede yer alacak isimleri ve güçlü bir hükümet programını belirlemesini isteyeceği belirtildi.

Conte'nin görevlendirilmesiyle yeni hükümetin ana bileşenleri haline gelecek olan düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi (M5S) ile merkez soldan Demokratik Partinin çalışmalarına hız vermesi bekleniyor.

Bir süredir görüşmeleri devam eden iki parti arasında özellikle kabinede yer alacak isimler ve bakanlıkların paylaşımına dair anlaşmazlıklar da aşılabilmiş değil.

Sarı-yeşil koalisyondan sarı-kırmızı koalisyona

İtalya'da 4 Mart 2018'de yapılan genel seçimlerin ardından üç aya yakın süre hükümet kurulamamıştı. Seçimlerde en yüksek oyu alan ilk sıradaki düzen karşıtı M5S ile aşırı sağcı-popülist Lig Partisi, Giuseppe Conte liderliğinde koalisyon hükümeti 1 Haziran 2018'de göreve gelmişti.

Parti renklerinden ötürü sarı (M5S)-yeşil (Lig) koalisyon olarak anılan Conte liderliğindeki popülist hükümet, görevdeki 14'üncü ayını tamamlamışken, Lig Partisinin ay başında koalisyon ortağı M5S'yi suçlayıp, erken seçim istemesiyle bozulmuştu.

Conte, hükümeti bozan Lig lideri Matteo Salvini'yi sert sözlerle eleştirerek 20 Ağustos'ta istifasını açıklamış, bunun üzerine Cumhurbaşkanı Mattarella da krize çözüm bulmak için istişareleri başlatmıştı.

İstişarelerde, M5S ile parlamentoda sandalye sayısı bakımından üçüncü büyük parti konumundaki PD'nin anlaşma ihtimalinin belirmesi ve bu iki partinin, güç de olsa Conte isminde anlaşması, Mattarella'nın Conte'yi yeniden hükümeti kurmakla görevlendirmesinin önünü açmıştı.

Conte'nin, Cumhurbaşkanına yeni kabine listesi ve programını sunması, Mattarella'nın da kabul etmesi durumunda yeni hükümet kurulmuş olacak.

Parti renkleri dolayısıyla yeni hükümet, sarı (M5S)-kırmızı (PD) koalisyon olarak anılacak. Conte'nin ikinci kez başbakanlık görevini üstleneceği yeni koalisyonun ilk işi parlamentodan güvenoyu almak olacak.

Salvini'den tepki

Öte yandan, hükümette koalisyon ortağıyken mayısta yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oylarını arttırmasının ardından koalisyonda sık sık anlaşmazlık çıkaran ve ay başında da hükümeti erken seçim çağrısı yaparak bozan Lig lideri Matteo Salvini ve partisi, hükümet dışında kalmak üzere.

Salvini, Twitter'dan, M5S ve PD desteğiyle kurulmak üzere olan ikinci Conte hükümetini eleştirerek, "Nefrete ve koltuk pazarlığına dayanan bu hükümetçik uzun ömürlü olmayacak. Onlar için önce koltuk geliyor, bizim için ise İtalyanlar." ifadesini kullandı.

Ülkede, siyasi analistler ve uzmanlar, kamuoyu yoklamalarında Lig'in gerisinde gözüken M5S ve PD'nin hükümet kuracağı ancak iki parti arasında önceden gelen anlaşmazlık ve gerginlikler nedeniyle sarı-kırmızı koalisyonun da kendinden önceki sarı-yeşil koalisyon gibi uzun ömürlü olmayacağı yorumlarını yapıyor.

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