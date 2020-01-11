ISUBÜ’ye, Erişebilirlik Belgesi Verildi

ISUBÜ BÜLTENİIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlük Binası’nda yapılan incelemeler sonucu erişilebilirlik belgesi verildi.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından Isparta’nın ikinci üniversitesi olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne anlamlı bir belge verildi. Bu kapsamda AÇSH İl Müdürlüğü ekipleri, Üniversitenin Rektörlük Binasında incelemeler yaptı. Yapılan incelemeler sonucu Üniversiteye “Erişilebilirlik Belgesi” verildi. Amaç ise engelli bireylerin kamu kurumlarından rahat bir şekilde hizmet alabilmesi.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yakup Kütük, İl Müdürlüğünde erişilebilirlik komisyonun olduğunu belirterek, kent genelindeki tüm kamu kurumlarını denetlediklerini söyledi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nin teklifi üzerine Rektörlük Binasında inceleme yaptıklarına değinen İl Müdürü Yakup Kütük, Üniversite Yönetimine teşekkür etti. Kütük, “Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz bünyesinde bir erişilebilirlik bünyemiz var bu komisyonumuz ildeki bütün binaları kamu kurumlarını inceleme yaparak engellilerimizin o binadan hizmete erişimlerini denetlemeyle ilgili bu denetlemeler sonucunda biz ilimizde erişilebilir olduğunu tespit ettiğimiz yerlere erişilebilirlik belgesini verdik. ISUBÜ Rektörümüz göreve başlayınca beni aradı. "Biz de erişilebiliriz, engelliler bize de erişebiliyor, hizmete ulaşabiliyor" dedi. Bizim 2019 ve 2020 yılı içindeki planlamalarımızda Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin denetimi yoktu. Yeni kurulmuştu ama kendileri teklif ettiler ben yine kendilerine teşekkür ediyorum. Bütün imkânlarını sağladılar personellerini seferber ettiler yeni taşındıkları rektörlük binasını ulaşılabilir ve erişilebilir hale getirdiler bizim ekiplerimizde bunu denetlediler gerçekten güzel olmuş bu konuda engellilerimizde bu konuda sizlere müteşekkirler gerek görme engellilerimiz gerek ortopedik engellilerimiz, ISUBÜ’ye geldiklerinde hizmete çok kolay ulaşabiliyorlar bizde bunu tescilledik sizlere belgenizi takdim etmek istiyoruz.” dediISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Rektörlük Binasının erişilebilirlik noktasında tüm altyapılarının hazırlandığını ve incelemenin yapılabileceği noktasında getirildiğini belirterek, erişilebilirlik belgesini almaktan mutlu olduklarını söyledi. Rektör Diler, “Ispartalıların da bildiği gibi 18 Mayıs 2018 tarihinde bir takım birimlerin üniversitemize aktarılmasıyla Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Isparta’da ikinci bir üniversite olarak açıldı. 1.5 yıl oldu kurulalı ve biz göreve geldik ve bu kapsamda SDÜ kampüsü içindeki bir takım birimlerimize engellilerin ulaşımı önceden SDÜ yönetimi gerekli çalışmaları yapmışlardı, biz de kendilerine teşekkür etmek istiyoruz. Biz kendi Rektörlük Binamızda görme, duyma, bedensel engelliler ve tüm engelli vatandaşlarımızın üniversitemizin tüm birimlerinde rahat bir hizmet alabilmeleri için ne gerekiyorsa, alt yapılarını tamamladık. Onayını ve teftişini de Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapıldığı bilgisiyle biz kendilerine tüm alt yapılarımız bittikten sonra 18 Temmuz 2019 yılında yeni rektörlük binamıza taşınmamızdan itibaren hemen müracaat ettik. Engelli vatandaşlarımızın hizmetinin denetlenmesini artık hazır olduğumuzu gelebileceklerini ve denetleyebileceklerini o denetim sonrası sizden erişilebilirlik belgesi talep ediyoruz dedik. Kendileri de hemen gelip gerekli bilimsel anlamda ve yönetmelik gereği tüm denetlemeler tamamlandıktan sonra Üniversitemizin yeni Rektörlük Binası için Erişilebilirlik Belgesini almaktan dolayı son derece mutluyum huzurluyum.” dediKonuşmaların ardından ISUBÜ Rektörü Diler, erişilebilirlik belgesini İl Müdürü Kütük’ün elinden aldı.