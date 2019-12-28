Antalya'da düzenlenen Bölge üniversiteleri ve Antalya Sanayici İşadamları Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen Bölge ve Ülke Girişimcilik Ekosistemine büyük katkı veren ANSİAD Girişimcilik Yarışması'nın yedincisi geçtiğimiz günlerde düzenlendi.Yarışmada önlisans ve lisans kategorisinde Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Öğretim görevlisi Dr. Murat Kodaloğlu danışmanlığındaki Sedef Sena Sertel ve Gizem Orun “Arı Saldırılarına Karşı Doğal Yara Bandı Üretimi” isimli projesi ile üçüncülük ödülüne layık görüldü.Yarışmada başarı gösteren öğrencilere ve Öğr. Gör. Dr.Murat Kodaloğlu'na Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr.Ahmet Kabul tarafından ''Teşekkür Belgesi'' takdim edildi.