İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Kopuz: Ekonomik saldırıların ABD’ye de bir bedeli var

İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Kopuz, "Ekonomik saldırıların ABD'ye bir bedeli var. Türkiye’nin doğrudan sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine harekat yapmak için, o terör unsurlarını besleyenlerden izin alması düşünülemezdi." dedi.

İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Kopuz: Ekonomik saldırıların ABD’ye de bir bedeli var
TÜRKİYE
G.Tarihi: 10.10.2019 20:45
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, ekonomik saldırıların ABD'ye bir bedeli olduğunu belirtti.

İSTİB'in ekim ayı toplantısında konuşan İSTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Türkiye’ye ekonomik saldırı tehdidinde bulunan ABD Başkanı Donald Trump’ı eleştirerek, bu saldırıların sadece Türkiye’ye değil ABD’ye de zarar verdiğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın attığı bir tweetle Türkiye'yi yeniden tehdit ettiğini ve geçen yılki ekonomik saldırıları yaptırdığını itiraf ettiğini aktaran Kopuz, "ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’nin 'limitler dışında kabul edilebilecek herhangi bir şey' yapmaması için tehditler savuruyor. Ama limitlerin ne olduğunu da, ne yapılırsa aşılacağını da söylemiyor. İşte o bilinmeyen limitleri aşan Türkiye’nin başına neler geleceğini de, şöyle ifade ediyor, ('Türkiye ekonomisini tamamen yok ederim ve mahvederim (Bunu daha önce de yapmıştım!)'Geçen yıl, biz ekonomik saldırı olduğunu söylerken, krizin tamamen iç dinamiklerden kaynaklandığını söyleyenler, bu itiraftan sonra utanmışlar mıdır? Hiç sanmıyorum." dedi.

"Türkiye kuru gürültüye pabuç bırakacak bir ülke değildir"

ABD’nin son yıllardaki dış politikasının tamamen bozulduğunu ifade eden Kopuz, “Donald Trump, ABD vatandaşlarının vergileriyle, kimi zaman müttefik, kimi zaman da stratejik ortak olarak tanımladıkları bir ülkeye, pahalı ekonomik operasyonlar yapıyor. Düşman ilan ettiği ülkeleri işgal ediyor, sonra da 'fazla kaldık, artık dönelim' diyor. Tüm bu garip dış politikanın bir bedeli var elbette. ABD’nin bütçe açığı geçen ay tam 1 trilyon doları geçti. Evet, 1 trilyon dolar. Bu arada, bu ABD bütçesi içinde de çok büyük bir rakam.
Eylül 2019’da tamamlanan bütçe yılı sonunda, devletin gelirleri 3 trilyon doların biraz üzerinde, giderler ise 4 trilyon 150 milyar dolar oldu. Yani açık gelirin üçte birinden fazla." diye konuştu.

"Ama kesinlikle bildiğim şudur ki, Türkiye kuru gürültüye pabuç bırakacak bir ülke değildir. Türkiye yapacağı operasyonlarda limitlerini kendi belirler, kendi belirlediği limitlere uyar. Türk milleti de sadece ekonomik saldırıları değil, vatanına yapılmış fiili işgalleri de püskürtmesini bilmiş, kahraman bir millettir." ifadelerini kullanan Kopuz, ekonomik saldırıların ABD'ye bir bedeli olduğunu belirtti.

Barış Pınarı Harekâtına da değinen İSTİB Başkanı Kopuz sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Suriye Milli Ordusu’yla birlikte başlattığı harekatın bölgedeki tüm terör unsurlarını yok edeceğine olan inancımız tamdır. Türk iş dünyası olarak ordumuzun ve devletimizin yanındayız. Türkiye’nin doğrudan sınır güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine harekat yapmak için, o terör unsurlarını besleyenlerden izin alması da, onların tehditlerine boyun eğmesi de düşünülemezdi. Türkiye limitlerinin kendisinin belirleyeceği bu harekâtı hakkıyla yapacak ve terör örgütlerini hezimete uğratacaktır. Cenabı Allah kahraman Ordumuzu muzaffer eyler inşallah."

"Kaçak işçiler toplumun adalet duygusunu zedeliyor"

Kopuz, şunları kaydetti:

"Son dönemde izinsiz çalışan yabancıların artması, ticaret hayatını olumsuz etkilemektedir. Bu durum firmalar arasında haksız rekabet oluşturuyor. Yabancı ve kaçak işçi çalıştırılmasının sonucunda, bizim işçilerimizin iş bulması zorlaşıyor, işsizlik artıyor. Sonuçta, haksız rekabete uğrayan işverenin de, iş bulamayan işçinin de adalet duygusu zedeleniyor. Valiliğimiz bu konuda geçen aylarda başlattığı çalışmalar ile önemli yol aldı."

İstanbul Ticaret Borsasının çalışmalarıyla ilgili de bilgiler veren Başkan Ali Kopuz, “Kuruluşumuzun 95. yılında gıda ve tarım sektörleri başta olmak üzere, iş yaşamını ilgilendiren her konuda, söz sahibi olan bir kurum haline geldik” dedi.
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