Isparta ve ilçelerindeki yoğun kar yağışı trafiği ve hayatı zorlaştırırken aynı zamanda güzel manzaralara neden oldu.
Uluborludaki vatandaşlar kar keyfi sürerken kar fotoğrafları çekerek oluşan kar manzaralarını ölümsüzleştirdi.
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