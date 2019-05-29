Gülnar Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından, İstanbul'un fethinin 566'ncı yıl dönümü dolayısıyla etkinlik yapıldı.Okul Müdürü Ahmet Elmas, Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, İstanbul’un fethinin önemine dikkati çekti.Vatan toprağının her bir karışının şehit kanıyla sulandığını belirten Elmas, "Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Programımıza katılan bütün konuklara teşekkür ediyorum." dedi.Programda öğrenciler şiirler okurken, oynanan tiyatro oyunu katılımcılardan büyük alkış aldı.MERSİN (AA) -