BAL Ligi 7. Grup’ta geçtiğimiz pazar günü oynanan maçlarla ilk yarı perdesi kapandı. Gruptaki temsilcimiz Ispartaspor, ilk yarıyı 27 puanla 3.sırada tamamladı.



Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Lig (BAL) 7. Grup’ta geçtiğimiz pazar günü oynanan maçlarla ilk yarı sona erdi. Gruptaki temsilcimiz Ispartaspor, ilk devrenin son haftasında aldığı sonuçla taraftarlarını sevindirerek devre arası tatiline moraller yerinde girdi.



ISPARTASPOR İLK YARIDA

ZİRVE MÜCADELESİ VERDİ

Sezona şampiyonluk parolası ile başlayan ve zirve yarışı içinde olan Ispartaspor, önceki hafta deplasmandaki galibiyetin ardından bu kez de kendi sahasında ilkyarının son maçında Çal Belediyespor’u mağlup ederek, liderle arasındaki 2 puanlık farkı korudu. Yeşil – Pembeliler böylece, ilk devreyi 27 puanla üçüncü basamakta tamamladı. Ispartaspor, ligin ilk yarısında aldığı sonuçlarla taraftarlarına sevindiriyor ve şampiyonluk için umut veriyor.



7. GRUPTA ZİRVENİN ADI

KESTEL, KARAMAN, ISPARTA

Spor Toto Bölgesel Amatör Futbol Lig (BAL) 7. Grup’ta 13 maçlık ilk devrenin ardından Kestelspor 29 puanla liderlik koltuğunda otururken, Karaman Belediye 28 puanla ikinci ve Ispartapor 27 puanla üçüncü sırada zirveyi takip ediyorlar. Son sıradaki Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Gençlikspor ise ilk devre boyunca bir kez galibiyet sevinci yaşadı. 13. hafta maçlarında fileler 22 kez havalanırken, Karaman Belediye’nin evinde Kepez’i 5-2 yendiği mücadele haftanın en gollü karşılaşması oldu. 4 karşılaşmadan ev sahibi takım galip ayrılırken, 2 maçtan deplasman takımı 3 puanla ayrıldı. Bir maç berabere tamamlandı. Ligde ikinci yarı heyecanı 19 Ocak 2020 tarihinde başlayacak.

