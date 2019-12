Isparta’daki yolcu duraklarına güvenlik kamerası yerleştirildi



Isparta’da şehir içi ulaşımı sağlayan Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi hem duraklardaki bekleme süresini azaltmak hem de yolcu güvenliğini artırma adına 28 durağa güvenlik kamerası yerleştirdi.



Bu duraklar Kooperatif bünyesinde kurulan koordinasyon merkezinde 24 saat an be an takip ediliyor.