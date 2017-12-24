ISPARTA'DAKİ BESİCİLER BU HABERE DİKKAT!

Yerli besiciye 250 TL destek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, 1 Ocak’tan itibaren, hayvanını kesime götüren küçük yerli üreticiye, 250 lira destek verileceğini söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, et ve hayvan ithalatını bitireceklerini, küçük aile işletmelerine destek vereceklerini söyledi. Fakıbaba, 1 Ocak’tan itibaren 200 ve altı büyükbaş hayvanı olan yetiştiricilerin, hayvanını ruhsatlı herhangi bir kesimhaneye götürdüğünde 250 lira destek alacağını vurguladı.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen bakanlığının bütçesi üzerine yaptığı konuşmada ucuz et tartışmalarına değinen Fakıbaba, “İthalat bitecek, küçük üreticilere desteklemeler olacak, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) 500 bin buzağı besleyecek. Bu çalışmaların sonunda hayvan ithal eden değil, ihraç eden ülke olacağız. Küçük aile işletmeleri teşvik edilecek, görmediğiniz oranda teşvik edilecek, işi bilen insanları destekleyeceğiz” diye konuştu. Bu yıl başlattıkları damızlık, düve, manda, koç ve teke üretim merkezlerini güçlendireceklerini ifade eden Fakıbaba, “Bu et ithalini bıraktıracağız. Bunu küçük üreticilerle ve TİGEM’le yapacağız” dedi.

“DESTEKLERİ ARTIRDIK”



