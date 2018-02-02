Araç tescil işlemlerinde yeni dönem başladı

Araç sicil ve tescil işlemleri, ilgili yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından bugünden itibaren noterlere devredildi.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Tutar, "Bugün itibariyle tescil belgelerinin de noterler tarafından verilmesine başlandı. 1 Şubat yeni dönemin başlangıcıdır. Vatandaşlar, araç alım-satımı yapmak için notere geldiğinde artık tescil belgesini de alıp çıkacak. Uygulamayla vatandaşımızın hem hukuki güvenliği hem de kendi güvenliği sağlanacak. Bütün sorgulamalar elektronik ortamda yapılacak. İşlemler bitince tescil belgesi verilecek"dedi.

Tutar, Ankara 62. Noterliğinde yeni araç tescil işlemleriyle ilgili yaptığı açıklamada, 6 Ocak 2017 tarihinde yayınlanan 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yeni bir sürecin başladığını söyledi.

KHK ile ikinci elde tescil belgelerinin noterler tarafından verilmesi için çalışmaların 1,5 yıldır devam ettiğini belirten Tutar, "Bugün itibariyle tescil belgelerinin de noterler tarafından verilmesine başlandı. 1 Şubat yeni dönemin başlangıcıdır. Vatandaşlar, araç alım-satımı yapmak için notere geldiğinde artık tescil belgesini de alıp çıkacak." diye konuştu.

Tutar, bu sürecin hem zamandan hem de maliyet açısından tasarruf sağladığını dile getirerek, şunları ifade etti:

"Uygulamayla vatandaşımızın hem hukuki güvenliği hem de kendi güvenliği sağlanacak. Bütün sorgulamalar elektronik ortamda yapılacak. İşlemler bitince tescil belgesi verilecek. Tescil belgesinin basımı ve tescili için artı 15 lira ücret ödenecek. Avantajımız, 117 lira trafik belgesi ve 14,5 lira kargo bedeli ortadan kalktı. Vatandaş, 'Kargo ücretine ruhsatımı alıyorum' diye bakabilir. Şöyle düşünün, bir işiniz var ve 3-4 noktada bitiyordu, şimdi tek noktada işinizi hallediyorsunuz. Bu uygulama hepimiz için kolaylık. Noterlere ekstradan da bir yük getirmeyecek. Noterlerimiz gerekli tedbirleri aldı."

Vatandaşlardan Nazif Demirgök de uygulamanın büyük bir kolaylık getirdiğini belirterek, işleminin 5 dakikada bittiğini ve zamandan tasarruf ettiğini söyledi.