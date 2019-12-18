Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Okullararası Yıldızlar - Gençler Yüzme İl Birinciliği, Türkiye Yüzme Federasyonu 2019 – 2020 faaliyet takvimi içerisinde yer alanı 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Baraj Geçme yarışları ve Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme İl Seçmeleri 14-16 Ocak 2020 tarihleri arasında Tahsin Bilginer Yüzme Havuzunda yapılacak.Not : Teknik Toplantı 13 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 18:00’de Gençlik Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek. Teknik toplantıya katılmayan kulüp yetkilileri, antrenör ve idareciler toplantıda alınan tüm kararları kabul etmiş sayılacaktır.Not : Sporcu giriş listeleri yarışma kural ve esaslarına uygun hazırlanıp excell belgesi formatında ibrahim_kac@hotmail.com adresine gönderilecektir. Listelerin son bildirim tarihi 11 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 23:00’de son bulacaktır.Yüzme İl Temsilcisiİbrahim Kaç0 505 483 02 91