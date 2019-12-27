Isparta'da Üniversite Öğrencilerinden “Sevgi Sarmalı” Projesi

Isparta'da Üniversite Öğrencilerinden “Sevgi Sarmalı” Projesi
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

İletişim Fakültesi Öğrencilerinden “Sevgi Sarmalı” Projesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 4. sınıf öğrencileri, “Dolabından ve Kalbinden İyilik Çıksın” sloganı ile “Sevgi Sarmalı” isimli bir proje geliştirdi.

Proje kapsamında Aksu ilçesinin Yakaavşar köyünde bulunan Şehit Ali Kaya İlköğretim Okulunda eğitim alan 67 öğrenciye kitap, kırtasiye ve kıyafet yardımı yapıldı. Çeşitli sosyal etkinliklerin gerçekleştirildiği projeye Türkiye’nin dört bir yanından yardımlaşarak toplanan kıyafet ve kitaplar armağan edildi.
Toplamda 18 koli kıyafet ve kitap yardımı yapıldığını kaydeden öğrenciler, öğretmenleri ile oyunlar oynayarak güzel bir gün geçiren çocukların yüzlerine yansıyan mutluluğu görmenin kendilerini gururlandırdığını ifade etti.
Yakaavşar Şehit Ali Kaya İlköğretim Okulu Müdürü Gökhan Gökçay da "Üniversite öğrencilerinin bu güzel ziyaretleri, Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceğimizi neden gençlere emanet ettiğinin bir kanıtı. Bu güzel duygularla farkına vardım ki üniversite gençliğinin gözlerindeki ışık, gelecekteki karanlığımızı boğan bir fener gibiydi. Gençlerimize saygı ve şükranlarımı sunuyor, ömür boyu başarılar diliyorum" dedi.









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