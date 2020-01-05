ISPARTA'DA ŞEHRİN KALBİNDE YENİ DÖNEM

ISPARTA'DA ŞEHRİN KALBİNDE YENİ DÖNEM
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatıyla geçtiğimiz günlerde ITKM'de yıllardır asılı bulunan Kadıahmetoğullarına ait Tabelanın kaldırılarak yerine yeni tabelanın asılmasıyla ITKM’de yeni bir dönemin daha başlangıcı oldu. 
 
O ŞİRKETE AİT
LEVHA ARTIK YOK!
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, TBMM Başkanvekili ve
Ak Parti Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç’in ITKM'de asılı bulunan Kadıahmetoğullarına ait Tabelanın kaldırılması çağrısına olumlu yanıt vererek, bugün sabah saatlerinde söz konusu levhayı iş makineleriyle yerinden kaldırttı.

O LEVHA BİTİRİMELEYEN
ITKM’DE 10 YIL KALDI 
Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi (ITKM)’deki Kadıahmetoğlları Şirketinin levhası yerinden söküldü. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatlarıyla geçtiğimiz günlerde ITKM’ye gelen Belediye ekipleri iş makineleri ile söz konusu şirkete ait levhayı yerinden kaldırdı.

ŞEHRİN KALBİNE GELİYORUZ
Söz konusu şirkete ait levhanın ITKM’den kaldırılmasının ardından yerine ise aynı alanı kaplayacak şekilde üzerinde ‘Isparta Belediyesi – Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi – Şehrin Kalbine Geliyoruz’ yazılı dev levha monte edildi. Böylece, hem ITKM’de 10 yılı aşkın süredir devam eden dönem sona erdi hem de ITKM için yeni bir dönem başlamış oldu.

ERTESİ GÜNÜ TMSF İLE
PROTOKOL İMZALANDI
Bilindiği gibi, ITKM’deki yeni dönem söz konusu levhada yazılanlarla sadece yazıda kalmamış Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, o levhayı ITKM’ye taktırmasının ertesi günü yani 18 Aralık tarihinde TMSF Başkanı’nı Isparta’ya davet ederek ITKM’nin bitirilmesi konusunda son derece önemli olan ‘protokole’ birlikte imza koymuştu. Şimdi sıra, TMSF’nin söz konusu inşaatı bir an önce bitirmesine geldi.
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