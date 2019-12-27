SDÜ BÜLTENİ

Atıklar Nasıl Geri Dönüştürülüyor?

Süleyman Demirel Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Isparta Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen “Sıfır Atık Zirvesi”nde atık yönetimi ve atıkların nasıl geri dönüştürüleceğine ilişkin konularda bilgilendirmelerde bulunuldu.Zirvenin “Sıfır Atık Uygulamaları Oturumunda”; Atık Yönetimi Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Tosun “SDÜ’de Gerçekleşen Atık Uygulamaları", Çevre Mühendisi Mücella Cebeci “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Atık Uygulamaları", İl Milli Eğitim Şube müdürü Mehmet Emin Yalçın“Milli Eğitim Bakanlığı Atık Uygulamaları", Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Betül Üner Karadal ise “Isparta Belediyesi Atık Uygulamaları" başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi.“Atık Yönetimi” isimli panelde ise AHK Kâğıt ve Geri Dönüşümcüler Derneği Temsilcisi Serhan Maden “Ambalaj Atıklarının Kontrolü” isimli konuşmasında; kâğıt atıklar hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Maden, çöplere gömülmüş olan kâğıtların geri dönüşüme kazandırılmasının zor olduğunu belirterek halkın bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.Konuşmasında “atık pil” konusunda değinen Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği Temsilcisi Abdullah Ömür, “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Uygulamaları” isimli sunumunu gerçekleştirdi. Ömür, pillerin özellikleri ve kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında katılımcıları bilgilendirdi. “Akümülatörlerin Kontrolü Uygulamaları” konusunu ele alan Çevre Mühendisi Ömür Temizel de APAK Yönetmeliği ile neredeyse bütün insanların arabalarında motosikletlerinde kullandığı akümülatörlerin yüzde 90 civarında geri dönüşüme kazandırıldığını kaydetti.Son yıllarda sayısı artan elektronik atıkların değerlendirilmesi hakkında sunumlarını gerçekleştiren Bilişim Sanayicileri ve İş Adamları Derneği Temsilcisi Aykan Gürcü, “Elektrik/Elektronik Atıkların Kontrolü Uygulamaları " konulu sunumunda kullanım ömrünü tamamlamış elektronik atıkların nasıl imha edileceğine ve nasıl geri dönüştürüleceğine değindi.Lastik Sanayicileri Derneği Temsilcisi Erdoğan Şahin de “Atık Lastik ve Mantar Yağları Kontrolü Uygulamaları" adlı sunumunda araçlarda bulunan ve ömrünü tamamlamış lastiklerin atıldıktan sonra topluma geri kazandırılarak park bahçelerde bulunan yumuşak zemin oluşturma, asfalt işlemleri, elektrik enerji gibi birçok alanda kullanıldığını belirtti.