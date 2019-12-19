GELENDOST BELEDİYESİ'NDEN MİRYOKEFALON FİLMİ İÇİN DEV ADIM

Miryokefalaon Türklerin Şafağı filmi için Sinema Genel Müdürlüğü ve Kültür bakanlığına başvurular yapıldı ve büyük aşama kaydedildi.Diriliş Ertuğrul Dizisinin Saru Alp'i, Yücel TOK belediye başkanı Mehmet Sezgin’i ve Gelendost ilcemizi ziyaret edip Miryakefalon Savas alanini gezdi. Gelendost ta çekimini yapmayı planlanan Miryokefalon Türklerin Şafağı filminde II.Kılıçaslani canlandiracak olan Yucel TOK Anadolu'nun tapusunun alındığı topraklarda olmak büyük bir onur duyduğunu ifade etti..Kaynak: Gelendost'un Sesi