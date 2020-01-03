EĞİRDİR BELEDİYESİ BÜLTENİ

Eğirdir Belediyesinde 25 Yıl Zabıta Amirliği Yapan Hasan Çavuş Belediye Başkanımız Veli GÖK'ü Ziyaret etti.Eğirdir Belediyesi eski Zabıta Amirlerinden 94 Yaşındaki Hasan ÖZKESER (Hasan Çavuş) bugün Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK'ü makamında ziyaret etti. Merhum Eski Belediye Başkanı İbrahim GENÇAY döneminde Belediyedeki hizmetine başladığını belirten Hasan Çavuş tam 25 yıl hizmet verdiğini ifade ederek Belediye Başkanımız Veli GÖK'le uzun süre sohbet etti. Belediye Başkanımız Veli GÖK'ü çalışmalarından dolayı tebrik eden eski zabıta amiri Hasan ÇAVUŞ 'Eğirdir'de Hizmet var, güzellik var' diyerek mutluluğunu ifade etti. Belediye Başkanımız Veli GÖK Hasan ÖZKESER'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.