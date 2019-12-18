DENEYAP TEKNOLOJİ ATÖLYELERİ

Ülkemizin teknoloji alanında gelişimini ivmelendirmek amacıyla, Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük Eylem Programlarında da yer alan, 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi Projesi ile Türkiye genelinde teknoloji atölyeleri kurulması hedeflenmektedir. Projenin ilk etabında 12 ilde hayata geçirilmiş olup ikici etabında Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat, Yozgat illerinde atölyeler hayata geçirilecektir.

Deneyap Teknoloji Atölyelerinde öğrencilere 3 yıl boyunca ücretsiz olarak Robotik Kodlama, Elektronik Programlama, Yapay Zekâ, Siber Güvenlik, Nanoteknoloji gibi teknoloji alanlarında eğitim verilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerilerinin geliştirilmesi de hedeflenmektedir. Programa katılan öğrenciler 3 yıllık bir süreçte, hem temel teknoloji yetkinlikleri kazanma, hem de özel ilgi alanlarında derinleşme imkânı elde edecektir. Atölye programları ortaokul düzeyinde hâlihazırda 4. ve 5. sınıfta eğitim gören öğrencilere, lise düzeyinde ise 8,9 ve lise hazırlık sınıflarında eğitim gören öğrencilere hitap etmektedir.

Deneyap Teknoloji Atölyelerine öğrenci kabulü, iki aşamalı seçme süreci sonunda yapılacaktır. Sürecin ilk aşaması olan yazılı seçme sınavı, Atatürk Üniversitesi işbirliği ile belirtilen 18 ilde, 9 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilecektir. Sınavın son başvuru tarihi ise 06 Ocak 2020 olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgiye www.deneyapturkiye.org internet adresinden ulaşılabilmektedir.