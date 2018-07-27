- Uluslararası Gül Festivali'nde yapılan eserler Kaymakkapı’da sergilendiIsparta Belediyesi’nin 11-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlendiği Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali kapsamında, belediyenin katkılarıyla organize edilen ‘Uluslararası Çocuk Çalıştayı’ ve ‘Uluslararası Sanat Çalıştayı’ kapsamında yurt içi ve yurt dışından gelen Ada Ülkesi Sanatçıları Gurubu’nun, şehrin sokaklarında iki gün boyunca canlı performansla oluşturduğu 50’nin üzerindeki resim eserler Kaymakkapı Meydanı’nda sergilendi.Isparta Belediyesinin 11-15 Mayıs tarihleri arasında düzenlendiği Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali kapsamında ‘Uluslararası Çocuk Çalıştayı’ ve ‘Uluslararası Sanat Çalıştayı’ gerçekleştirildi. Bu çalıştaylar kapsamında Ada Ülkesi Sanatçılarından oluşan 18’i çocuk toplam 94 sanatçı iki gün boyunca şehrin sokaklarında canlı performans gerçekleştirdi. Akrilik, ebru, deri, keçe ve baskı resimlerden oluşan 50’nin üzerinde eser Kaymakkapı Meydanında, Ispartalıların beğenisine sunuldu. Eserler etkinlik sonrasında belediyenin Etnografya Müzesi’ne bağışlanacak ve burada sergiye sunulacak.Sergi açılışı dolayısıyla Ada Ülkesi Sanatçıları Gurubu Kreatörü Keziban Ertuğrul Yıldırım, etkinliğe Hindistan, Lübnan, Güney Kore, Kosova gibi ülkelerden 6, yurt içinden 70 sanatçının katıldığını ve 18 çocuğun da bu programda yer aldığını söyledi.Ortaya çıkan eserlerin sanatçılar tarafından Isparta Belediyesine hibe edildiğini aktaran Keziban Ertuğrul Yıldırım, kendilerine bu imkanı sunan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve ekibine teşekkür ederken, “Bu etkinliğimize katılan tüm hocalarımıza ve sanatçılarımıza şükranlarımı sunuyorum” dedi.Etkinlik boyunca gurubun creatörlüğünü yapan Çetin Meydan da, sokak ve sanatın kendileri için önemli olduğundan bahsederek, “Eserler Etnografya Müzesi’nde de sergilenecek” görüşünde bulundu.Serginin açılışında konuşan Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İrfan Veli Kayacan, Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali kapsamında düzenlenen ve dünyanın çeşitli ülkelerinden katılan sanatçıların eserlerinin burada sergileniyor olmasından dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Kayacan, “İlkini gerçekleştirdiğimiz bu etkinliği daha da ileriye götürme çabası içerisinde olacağız. Sanat bir ülkenin geleceğidir. Tüm sanatçılarımıza iştiraklerinden dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.İHA