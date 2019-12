Ispartaspor, kendi saha ve seyircisi önünde karşılaştığı Çal Belediyespor’u 2 – 0’lık skorla geçti. Rakibini açmakta zorlanan Yeşil – Pembeli ekip bu galibiyetle ligin ilk yarısını da 27 puanla 3. Sırada tamamladı.



Bölgesel Amatör Futbol Liginde 7. Grupta Isparta’yı temsil eden Ispartaspor ligin onüçüncü haftası ve ilk yarının son maçında Isparta Atatürk Stadyumunda grubun vasat takımlarından Çal Belediyespor ile karşı karşıya geldi.



TARAFTARLAR MAÇA

BEKLENEN İLGİYİ GÖSTERMEDİ!

Dün saat 14.00’te başlayan ve güneşli bir havada oynanan maçı; Vali Ömer Seymenoğlu, Ispartaspor Kulüp Başkanı Atakan Yazgan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek diğer protokol üyeleri ve yaklaşık 5 bin dolayında Ispartaspor taraftarı izledi. Ispartasporlu taraftarların, takımın son haftalardaki yükseliş grafiğini dikkate olarak dünkü maça yoğun ilgi göstermesi ve tribünlerin tıklım tıklım dolması bekleniyordu. Ancak, beklenen ilgi olmadı ve tribünün belli bölümleri boş kaldı. Maçı yaklaşık 5 bin dolayında taraftar izledi.



ISPARTASPOR, ÇAL BELEDİYESPOR

KİLİTİNİ AÇMADA ZORLANDI

Ispartaspor, puan durumunda alt sıralarda bulunan Çal Belediyespor karşısında maçın daha ilk dakikasından itibaren galibiyet için rakip kaleye saldırmaya başladı. Ancak, gerek Yeşil – Pembeli futbolcuların gol atacak beceriyi gösterememeli gerekse rakip takımın Kalecisi Yunus’un gününde olması ve müthiş kurtarışlar yapması takımın gol atmasına mani oldu. Dolayısıyla her geçen dakikada golün gelmemesi hem takımı hem tribünlerdeki taraftarları strese ve endişeye sürükledi. Yeşil – Pembeli ekip, taraftarının desteğine rağmen ilk yarıda gol atmaya muvaffak olamadı ve iki takım da soyunma odasına 0 – 0’lık beraberlikle gitti.



GOL KİLİTİNİ ANCAK

55. DAKİKADA AÇABİLDİLER

Ispartaspor, Çal Belediyespor kilidini ancak 55. Dakikada açabildiler. Bu dakikada Emre Bozatlı’nın sağdan kullandığı köşe atışında arka direğe gelen topa yükselen Volkan Serim düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara göndererek takımın ilk golünü kaydetti. Maçın 72. Dakikasında ise İbrahim Zeytin’in golü geldi ve durum 2 – 0 oldu.



TARİHİ FARK KAÇTI!

Yeşil – Pembeli ekip dünkü maçta attığı golün beş katını kaçırdı. Zira, Ispartaspor’un 2 golün yanı sıra 2 topu direkten döndü. Kaleci, yüzde yüzlük 3 şutu çıkardı. Ceza sahası içinde çekilen şutların çoğu defanstan döndü. Kaçan pozisyonların da gol olması halinde skor 8 – 0’lara kadar yükselebilirdi. Ancak, olmadı ve Ispartaspor rakibini 2 – 0 mağlup ederek ligi üçüncü sırada tamamladı.



2 PUAN FARKLA 3. SIRAYA YERLEŞTİ

Sezon başında alınan kötü sonuçlar nedeniyle ligin ilk haftalarında 11. Sıraya kadar gerileyen ve Teknik Direktör Hasan Şengün’ün gelmesiyle bir beraberlik hariç tüm maçlarını kazanmasına rağmen rakipleri de maçları kazandığı için uzun süre ligi beşinci ve dördüncü sıralarda götüren Ispartaspor, dünkü galibiyetle hem averajını 12’ye yükseltti hem üç puan kazandı. Kestelspor ile Karaman Belediyespor’un da ilk yarının son maçlarını kazanmaları nedeniyle Yeşil – Pembeli ekibin son haftaya girilirken ki sırası olan 3. Sıradaki yeri değişmedi. Ispartaspor, bu galibiyetle ilk yarıyı da 27 puanla kapatarak şampiyonluk umutlarını ikinci yarı maçlarına taşıdı.



HASAN ŞENGÜN İLE

19 PUAN KAZANDI

Ispartaspor, dünkü sonuçla son 7 maçın 6’sını kazanarak 1 maçtan da beraberlikle ayrılıp 19 puan topladı.



İKİNCİ YARI 19 OCAK

2020’DE BAŞLAYACAK

Bölgesel Amatör Ligde dünkü oynanan maçlarla birlikte ilk yarı sona erdi. Lige verilecek 35 günlük aranın ardından ikinci yarı maçları 19 Ocak 2020 Pazar günü başlayacak.





MAÇIN KARNESİ:



STAD: Atatürk

HAKEMLER: Mustafa Ünver, Fahrettin Yılmaz ve Ali Rıza Kuzucu.

ISPARTASPOR: Ayhan, Mustafa, Ahmet, Efşan, Timurcan (dk.73 Hakan), İbrahim (dk.82 Deniz), İlyas, Emre, Volkan, Emincan, Enes İlhan (dk.88 Hakan Can).

ÇAL BELEDİYESPOR: Yunus, Yasin (dk.61 Cihat), İsmail, Onur, Muhammet, Hüseyin, Muhammed Uğur, Osman, Cengiz (dk.61 Hamza), Ali Rıza (dk.79 Hasan Can), Onur.

GOLLER: Dak. 55 Volkan Serim, dak. 72 İbrahim Zeytin (Ispartaspor)

S. KARTLAR: Onur, Muhammed, Osman, Onur Savaş (Çal Belediye), İbrahim (Isparta)





MAÇIN ÖNEMLİ DAKİKALARI:

Dak. 8: Ispartaspor maça hızlı başladı. Bu dakikada Volkan Serim’in ceza sahası önünden çektiği sert şut defansa çarparak kornere çıktı.

Dak. 14: Aldığı topla hızla ceza sahasına giren Emre Bozatlı’nın yandan çektiği şutu kaleci kornere çeldi.

Dak. 22: İbrahim Zeytin’in cezası çaprazından çektiği şut ağlara giderken, kaleci Yunus topu 90’dan çıkararak takımı adına mutlak bir golü önledi.

Dak. 35: Emre Bozatlı’nın kullandığı köşe atışında ceza sahasına gelen topa yükselen Mustafa Kurcan’ın kafa şutu az farkla üstten auta çıktı.

Dak. 38: Çal Belediyespor atağında Onur Savaş’ın ceza sahası önünden çektiği sert şut yandan auta çıktı.

Dak. 44: Ispartaspor atağında Enes İlhan Yüksel’in ceza sahası çaprazından sert şutu üstten auta çıktı. İlk yarıda gol olmadı ve takımlar soyunma odasına 0 – 0’lık skorla gittiler.

Dak. 47: Ispartaspor ikinci yarıya da hızlı başladı. Bu dakikada kazanılan faul atışını Emre Bozatlı kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği topa yükselen İlyas’ın kafa şutu üstten auta çıktı.

Dak. 54: Ispartaspor’un kazandığı ve kaleyi tam karşıdan gören pozisyondaki serbest atışı Efşan kullandı. Bu futbolcunun vuruşunda yerden köşeye giden topu kaleci Yunus son anda kornere çeldi.

Dak. 55: Bir dakika önceki pozisyonda oluşan korner atışını Emre Bozatlı kullandı. Ceza sahasına gelen topu iyi takip eden Volkan Serim arka direkte kalecinin üstünden topu ağlara gönderdi: 1 – 0.

Dak. 60: Ceza sahası içinde topla buluşan Enes İlhan Yüksel, yerden ve kalecinin altından topu ağlara gönderdi. Ancak, pozisyon ofsayt olduğu gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

Dak. 72: Ispartaspor bu dakikada ikinci golüne kavuştu. Ispartaspor atağında İbrahim Zeytin, yerden düzgün bir vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti: 2 – 0.

Dak. 78: Sağ taraftan Emre Bozatlı’nın ortasında Volkan Serim’in altı pas içinde çektiği sert şut yan direkten geri döndü.

Dak. 83: İki farklı mağlubiyet nedeniyle Ispartaspor kalesine yüklenen konuk ekip Çal Belediyespor, bu dakikada gole çok yaklaştı. Hüseyin’in soldan yaptığı ortayı iyi takip eden ve oyuna ikinci yarıda giren Hamza Can’ın vuruşunda top yan direğin dibinden auta çıktı.

Dak. 88: Ispartaspor atağında Emre Bozatlı aldığı topla hızla ceza sahasına girdi. Vuruşunda kaleciyi de geçen top defansdan döndü.

Maçın kalan dakikalarında tarafların çabaları başka gol getirmedi ve maç Ispartaspor’un 2 – 0’lık üstünlüğü ile sona erdi.