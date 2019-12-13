"Süleyman Demirel Üniversitesi Sivil Havacılık Bölümü öğrencileri belediyemizi ziyaret etti. Önümüzdeki dönemlerde ilçemizde devam edecekleri eğitim-öğretim hayatları hakkında bilgi edinmek isteyen öğrencilerimiz, yeni Sivil Havacılık yerleşkemiz, ilçemizdeki KYK yurdumuz, Sivil Havacılık bölümlerimizin teorik ve uygulamalı imkanları, okul ile ilçemiz arasındaki ulaşım ve ilçemizin coğrafi konumu yönünden çevre ulaşımı hakkında merak ettikleri bir çok soruya cevap buldular. Sevgili öğrencilerimize ilçemizdeki eğitim hayatlarında başarılar diler, ziyaretleri için teşekkürlerimi sunarım."-Keçiborlu Belediye Başkanı Yusuf Murat PARLAK