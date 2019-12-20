Isparta Şehir Hastanesi Bülteni



HASTANEMİZDE LAPAROSKOPİK ÇEKUM CERRAHİSİ İLK KEZ UYGULANMAYA BAŞLANDI

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astanemiz Cerrahi Polikliniğimize başvuran ailesinde kitle öyküsü bulunan 35 yaşlarındaki erkek hastamıza, yapılan tetkikler sonucunda Çekumda Kitle teşhisi konuldu.Genel Cerrahi Uzmanlarımız Murat OKUDAN ve Velican YARAR tarafından Laparoskopik Çekum Cerrahisi ameliyatına alınan hastamız sağlığına kavuştu.Yapılan ameliyat hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanlarımızdan Murat OKUDAN: “Laparoskopik Cerrahi dünyada özellikle Genel Cerrahi vakalarında yaygın olarak kullanılmaktadır.İleri Laporoskopik Cerrahi ise, daha problemli vakaların cerrahisinde yapılan kapalı işlemlerdir. Örneğin; mide, ince bağırsak, kalın bağırsak cerrahileri eskiden açık cerrahi olarak yapılırken, teknolojinin gelişmesi, laparoskopik deneyimlerin artması nedeniyle bu organ hastalıkları da kapalı olarak ameliyat edilmektedir.Biz Isparta Şehir Hastanesi’nde son 1,5 yıldır ileri laparoskopik cerrahi işlemlerini yaygın olarak yapmaktayız...Obezite cerrahisi yapıyoruz.. Özellikle rektum kanserleri gibi kalın bağırsağın sol kısmının kanserlerini uygun vakalarda rutin şekilde kapalı olarak yapmaktayız. Kalın bağırsağın sağ tarafının cerrahisi teknik olarak daha zordur. Bugün ilkini yaptığımız cerrahi yöntemle sağ taraf kalın bağırsak cerrahilerini de yapmaya başladık.Yaptığımız işlemlerin 0,5-1 cm arasında değişen 3-4 adet kesiden bu işlemleri yaptığımız için hastanın ameliyat sonrası ağrıları çok az olmakta, erken ayağa kalkmakta ve en önemlisi de çok erken taburcu olarak normal aktif hayatına hızla geri dönebilmektedir. Bu nedenle laparoskopik işlemler hasta açısından da çok çok avantajlıdır.” Diye konuştu.