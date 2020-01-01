SAREM’DEN HAVALİMANI PERSONELİNE TIBBİ SÜLÜK KAÇAKÇILIĞI EĞİTİMİ

Sağlık Bakanlığı tarafından 2014 yılında bazı hastalıkların tedavisinde kullanımına belirli koşullarda yasal izin verilen, bunun yanı sıra kozmetik ürün ve ilaç yapımında da kullanılan tıbbi sülüklere olan ilgi gün geçtikçe artmaktadır. Nesli tehlike altında olan ve uluslararası ticaretleri CITES (Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşmesi) ile kontrol edilen sülüklerin yasa dışı yollarla ülke dışına çıkartılmasına yönelik girişimlerin önüne geçmek önem kazanmaktadır. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda tıbbi sülüklerin hava alanlarından yurt dışına kaçırılmasına dönük girişimlerin önlenmesine yönelik bir eğitim düzenlendi.İstanbul Hava limanında görevli gümrük ve kargo personeline yönelik gerçekleştirilen eğitimde tıbbi sülük türleri, ekonomik önemleri, uluslararası hukuktaki yeri ve biyokaçakçılık konularında sunum gerçekleştirildi. Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne bağlı Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü personeli Dr. Mustafa CEYLAN tarafından verilen eğitim, X-Ray ve 3D görüntüleme cihazlarda yolcu beraberinde götürülmek istenen sülük örneklerinin olası görüntüleri üzerinde uygulama ile sona erdi. Eğitimde tıbbi sülüğün yanı sıra Ordu Üniversitesi Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet AYDIN tarafından deniz patlıcanlarına yönelik bir sunum ve uygulama gerçekleştirildi.