ISPARTA MUSİKİ DERNEĞİ'NDEN MÜZİK ŞÖLENİ

KONSERDEN GÖRÜNTÜLER...

Isparta'da Musiki Derneği sanatçıları 2020'nin ilk sanat müziği konserini verdi.'Gönlümde açmadan solan bir gülsün' isimli Türk Sanat Musukisi Konseri, Isparta Belediyesi ve Isparta Musuki Derneği işbirliği ile Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleşti.Düzenlenen programa, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Bld. Bşk. Yrd. Fahretdin Gözgün, Eğirdir Bld. Bşk. Veli Gök ve çok sayıda davetli katıldı.