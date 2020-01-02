BİR SORU BİR CEVAP

Dua ve zikir sesli mi, yoksa sessiz mi yapılmalıdır?

Duanın, alçak sesle, hüzünlü ve tazarru ile (yalvararak) yapılması adaptandır. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de, “Rabbinize yalvararak ve için için dua edin...” (A’râf, 7/ 55) buyurulmaktadır. Ancak, içtenlikle ve samimi olduğu sürece, sesli olarak dua edilebilirse dc, sessiz olması daha uygundur. Hz. Peygamber (53.5), bir yolculuk esnasında sesli olarak tekbir ve tehlil getirmeye başlayan bir grup sahabîye, “Ey insanlar! Kendinize merhamet edin; siz ne duymayana dua ediyorsunuz ne de uzakta olan birisine. Muhakkak siz, işiten, yakın olan bir zata dua ediyorsunuz ki O sizinle beraberdir.” (Buhârî, Cihad 131; Müslim, Zikir, 44; Ebû Davud, Vitr, 26) buyurmuşlardır.



Ayet-i Kerime ve Meali

“Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anaylm. Bana şükredm, sakın nankörlük etmeyin.” (Bakara, 2/152)



Hadis-i Serif ve Manası

Ebu Hureyre’den (La.) nakledildiğine göre Hz. Peygamber (52.5.) Şöyle buyurmuştur: “Bir kimse bir mecliste oturur da orada Allah Teâlâ’nın ismini anmazsa, Allah’a karşı eksik bir iş yapmış, bir günah işlemiş olur. Bir kimse yatağa yatar da orada Allah Teâlâ’yı zikretmezse, yine eksik bir iş yapmış, bir günah işlemiş olur.” (Ebü Dâvud, Edeb 25)



Dua

“Ey gökleri ve yeri yaratan! Dünyada da ahirette de beni yöneten, himaye eden sensin.” (Yûsuf , 12/ 101)