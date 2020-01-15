BİR SORU BİR CEVAP

Sihrin hakikati var mıdır? Bu işlerle uğraşanların dinî bakımdan durumları nedir?

Sihir veya büyü literatürde el çabukluğu, göz boyama ve yaldızlı sözler söyleme yoluyla gerçekleştirilen hile ve aldatma işi ya da şeytanla yakınlık kurup ondan yardım alma ve şeklini değiştirme iddiası şeklinde tanımlanmıştır. (Bkz “Sihir”, DİA, XXXVII, 170-172) Sihir faaliyetlerinin, dini değerlerle bir bağlantısı olmadığı gibi bu işlerle uğraşanlar genellikle ahlaki bir amaç da gözetmezler. Bu tür uğraşılardaki temel hedef, çıkar sağlamaktır. Kur’an-ı Kerim'de sihir olgusuna atıfta bulunulmuş; (Bakara, 2/102; A'raf, 7/116; Taha, 20/66) Hz. Peygamber de (s.a.s) sihir yapmayı yedi büyük günah arasında saymıştır. (Buhari, Vesaya, 23; Muslim. İman, 145) Büyücülerin her şeyi bildiği, başaramayacakları şeylerin bulunmadığı şeklindeki inançlar İslam’a aykırıdır. Bu yüzden bazı Müslüman bilginler, gerçekliği bulunmayan bir aldatmaca ve safsata olduğu gerekçesi ile büyünün gerçekliğini reddetmişlerdir. (Bkz. Cassas. Ahkamu‘l-Kur'an. l, 50; Nevevi, Ravda, IX, 128. 346) Sihire maruz kalan bir kişi, çare olarak Hz. Peygamber'in önerdiği korunma yöntemleri ile yetinmeli, cinci ve üfürükçülerin tuzağına düşmemelidir. Kendisine büyü yapıldığını sanan ruhsal problemli insanların doktor veya psikiyatri uzmanına müracaat etmeleri uygun olur.

Ayet-i Kerime ve Meali

"Mümin’ler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerimizin arasını düzeltin. Allah’a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.” (Hucurat, 49/ 10)



Hadis-i Şerif ve Manası

Enes b. Malik‘ten (r.a.) nakledildiğine göre, Resulullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Birbirinizden nefret etmeyiniz, birbirinize haset etmeyiniz, birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları! Birbirimizle kardeş olunuz. Bir Müslüman'ın din kardeşiyle üç günden fazla küs durması helal olmaz" (Buhârî, Edeb, 62)



Dua

“Ey Rabbimiz' Bizi sana teslim olanlardan eyle. Soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster, tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan sensin. ” (Bakara, 2/ 128)

