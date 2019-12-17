BİR SORU BİR CEVAP

Eti yenilip-yenilmeyen hayvanların tespiti neye göre yapılmıştır? islam,insanı maddî ve manevî her türlü zarardan korumak için birtakım kurallar koymuş ve insana zarar verebilecek pis ve iğrenç olan her şeyi (habâis) yasaklamış; temiz, güzel ve faydalı olanı da (tayyibât) helâl kılmıştır. (Bakara, 2/168, 173; A’raf 7/157)

Kur’an ve sünnette etleri yenilmeyen hayvanlarla ilgili bir liste verme yönüne gidilmemiş, domuz gibi ismi belirtilenler yanında bazı hayvanlar için de belli ilke ve ölçüler konulmakla yetinilmiştir. Ayrıca sağlığa zararlı maddelerin tüketilmemesi İslam’ın genel ilkelerinden kabul edilmiştir. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) sünneti, Kur’an-ı Kerim’deki yasaklamaları teyit eden ifadelerin yanı sıra, “necis ve iğrenç” yiyeceklerin özelliklerine ilişkin detaylı açıklamaları da içermektedir. Mesela Hz. Peygamber (s.a.s.), yırtıcı hayvanların (parçalayıcı uzun ve sivri dişleri olan hayvanlar) ve yırtıcı kuşların (pençesi ile avını parçalayan kuşlar) etlerinin yenmeyeceğini özellikle belirtmiştir. Bununla birlikte Resülullah’tan (s.a.s.), bazı hayvanların etlerinin yenilmesine dair hükümleri ihtiva eden başka hadisler de rivayet edilmiştir. (Müslim, Sayd, 15,16; Ebü Dâvud, Et’ime, 32)

İslam âlimleri, belirtilen amaç ve ilkeler ışığında ictihad ederek hangi hayvanların etinin helâl veya haram olduğunu tek tek ya da gruplandırarak belirlemeye çalışmışlardır. Bazı hayvanların etlerinin yenilmesinin haram veya helal oluşunda ittifak ederlerken bazılarında ihtilaf etmişlerdir. Bu ihtilafta bazı hadislerin sıhhati konusundaki farklı değerlendirmelerin ve yorumların yanı sıra, insan tabiatının, örfün, mahallî alışkanlıkların ve söz konusu ilkeleri somut olaylara uygulamadaki değerlendirme farklılıklarının etkili olduğu bir gerçektir.



AYET

Şeytan, içki ve kumarla, ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak; sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz?( Maide, 5.91)

HADİS

Câbir b. Abdullah’tan (r.a.) nakledildiğine göre, Resülullah (s.a.s.) şöyle buyurdu: “Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır.” ( Tirmizî, Eşribe, 3; Ebü Dâvüd, Eşribe, 5)

DUA

“Allah’ım! Senden kâmil bir iman, doğru bir inanç, bol ve helal rızık, huşü dolu bir kalp, seni anan bir lisan, asla bozmayacağım nasuh bir tövbe ve faydalı ilim niyaz ediyorum.”