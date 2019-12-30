Isparta Milletvekili Cesur'dan tepki geldi

Isparta Milletvekili Cesur'dan tepki geldi
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Isparta Düğün Salonları
Aylin Cesur’dan Kayyum Talebine Tepki
İYİ Parti Üyesi İsmail Bacak ve Sait Uysal’ın, “Isparta teşkilatının organsız kalması nedeniyle kayyum atanması ve kayyumun il kongresini toplamak üzeri görevlendirilmesi” isteği ile Isparta Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava dilekçesi sunması üzerine basına demeç veren İYİ Parti Milletvekili Dr. Aylin Cesur, “HİÇ BİR SURETTE İYİ PARTİ’YE KİMSE ZARAR VEREMEZ” dedi.

Aylin Cesur’un konu hakkında verdiği beyanı şu şekilde:


“Bana Kayyuma başvurulmasını soruyorsunuz. Öncelikle şunu ifade etmeliyim; henüz İl Başkanlığı’na tebliğ edilmiş böyle bir evrak yoktur. Ben de sizler gibi Yerel Basından bir yayın organının yayınladığı belgelerin basına yansıması ile duydum. Öncelikle böyle bir başvuru yapılmışsa, İl Başkanlığına geldikten sonra vardır diyebiliriz.

Siyaseti, demokrasiye inanan ve Cumhuriyet’imizin olmazsa olmazı demokrasimizin tesisi için icra eden biri olarak, kongreye gidilen bir süreçte KAYYUMA BAŞVURUNUN yanlış olduğu düşüncesindeyim.

İYİ Parti, benim de içinde bulunduğum Genel İdare Kurulu’nda aldığı kararla, tüm Türkiye’de teşkilatlarımızda Kongre yapma kararı almış ve takvimini de aylar önce ilan etmiştir. Isparta’da da bunun hazırlıkları ilçelerimizde, ilimizde hızla ve şevkle sürmektedir.

Demokrasiyi ilke edinen bir partiyiz. Bu tür hadiseler, Siyasi Partilerde eskiden de olmuştur. yarın da olacaktır. Bizim işimiz değildir. Biz, Isparta’da İYİ Parti Ailesi olarak, iktidar hedefi ile gece gündüz çalışıyoruz. Halkımızın teveccühü de bizi daha da şevkle çalışmaya sevk etmektedir.

Bu tartışmalar bize zarar vermez, ayrıştırmaz. Biz hep birlikte el ele Isparta’mıza hizmet için koşarız. Büyütülüp yorum yapacak kadar önemsemiyorum.

Sandık her şeyin ilacıdır. Her gün yeni üyelerle büyüyoruz. 2 sene önce ekilen tohum geçen sene fidan oldu Meclis’e girdik. 23 Haziran 2019’da da fidan, ağaç oldu. Türkiye’nin en büyük Büyükşehirlerinde İYİ Parti ile meyve verdi demokrasi. Demokrasi diyorum çünkü iktidar her rejimde var. Muhalefet demokrasilerde var.

Yarın da kongrelerini tamamlayınca, her yerden bize olan teveccüh ve katılımlarla, Türkiye’nin her yerindeki teşkilatlarımızla, Genel Başkanı’mız Sayın Meral Akşener’in liderliğinde hedefe yürüyeceğiz. Hedef; daha İYİ bir Türkiye’dir.

Kısa cevabımsa şu:

İYİ Partimizin hiçbir surette yıpratılmasını tasvip etmiyorum. Bunlarla harcayacak vaktimiz de yoktur. Heybemizde işçinin, esnafın, memurun, köylünün, çiftçinin, emeklinin, işsiz gençlerin, annelerin, şehit ve gazilerin, güvenlik güçlerimizin, iş dünyamızın, basınımızın, kadınlarımızın ve aslında 17 senedir çare bekleyen herkesin derdine çare olmak vardır.”

 
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