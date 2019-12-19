Isparta Koruma Kurulu’ndan; Önemli Kararlar…

Isparta Koruma Kurulu’ndan; Önemli Kararlar…
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Isparta Düğün Salonları
Isparta Koruma Kurulu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut Başkanlığında toplanarak önemli kararlar aldı.
 
2019 YILININ SON TOPLANTISI
2019 Yılının son koruma kurulları toplantısı Isparta Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz gün yapılan Koruma Kurulları toplantısı Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Isparta Cumhuriyet Savcısı Talat Kurutan, Denetimli Serbestlik Müdürü Fatih Ziya Şahin, İŞKUR İl Müdürü Gürsel Öksüz, Isparta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Halk Bankası müdürü, Ziraat Odası Başkanı, Ziraat Bankası Müdürü, Isparta E tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, Isparta İl Milli Eğitim Müdürü, Isparta Belediye Başkan Yardımcısı, Isparta Baro Başkanı, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, Isparta Ticaret Borsası Başkanı, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili, Keçiborlu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü, Gönen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı müdürü, Atabey Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü, KADEM ve Hayat İçin Eğitim Derneği temsilcileri katıldı.

BAKA’YA PROJE SUNULACAK
Koruma Kurulları Toplantısına başkanlık eden Isparta cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut gündem hakkında değerlendirmelerde bulundu. Koruma Kurulu Başkanlığı 2019 Aralık ayı gündeminde Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2019/1. Dönem Teknik destek çağrısında başarılı bulunup kabul edilen Dezavantajlı Gruplarla Görüşme Tekniklerinin Geliştirilmesi projesi görüşülmüştür. Koruma Kurulunda Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2019/2. Dönem Teknik Destek çağrısında ise personele yönelik Toplumsal Entegrasyon Sürecindeki Gruplarla Çalışmada Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi başlığıyla proje başvurusu yapılması kararlaştırıldı.

DEZAVANTAJLI KADINLARA
KURS DÜZENLENDİ
Koruma Kurulları toplantısında Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Isparta İŞKUR İl Müdürlüğü ve KOSGEB işbirliği ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Eğitim salonlarında girişimcilik kursları tamamlanmış, 2019 yılı içerisinde 6 girişimcilik kursu açılmış olup, toplamda 150 kişiye girişimcilik kursu verildi.
Ayrıca Yükümlü, Yükümlü yakını, şiddet gören ve dezavantajlı kadınlara yönelik açılmasına karar verilen takı tasarım kursunun 14 Ekim 2019 – 3 Aralık 2019 Tarihleri arasında gerçekleştirildi ve 10 dezavantajlı kadın belge almaya hak kazandı.

4 ESKİ HÜKÜMLÜYE KAYNAK TAHSİS EDİLDİ
Engelli ve Eski Hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen İdari para cezalarını kullanmaya yetkili komisyonun desteğiyle İŞKUR’a sunulan Eski Hükümlülere yönelik kendi işini kurama projesinde 4 eski hükümlüye kaynak tesis edilmiştir. Kaynak tahsis edilen 2 projeye Küçük Baş hayvancılık, 1’i Temizlik İşletmesi, bir diğeri ise Fırın İşletmeciliği olmak üzere 4 proje onaylandı. Kurul Toplantısında 1 hükümlü başvurusu gündemi bulunmakla birlikte Takı tasarım kursunu başarıyla tamamlayan dezavantajlı kadınlara belgeleri Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Cumhuriyet Savcısı Talat Kurutan ve Isparta İşkur İl Müdürü Gürsel Öksüz tarafından takdim edildi.

BAŞSAVCI AKBULUT,
KADINA ŞİDDETE DİKKAT ÇEKTİ
Ayrıca Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut,  son günlerde gündemde yer edinen kadına yönelik şiddet olaylarının artmasıyla kurul üyelerini bilgilendirdi.  Kadına yönelik şiddeti kınayan Akbulut, şiddetin her türlüsüne karşı olduğunu belirterek bu eylemin son safhasının adliyeler olduğunu ifade etmiştir. Kadına yönelik şiddette önemli olanın şiddeti gerçekleştirmeden önleyici faaliyetlerde bulunmak olduğunun altını çizdi.
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen koruma kurulları toplantısında, Hayat İçin Eğitim Derneği tarafından eski bir yükümlünün istihdamının sağlaması kararlaştırıldı ve kurul toplantısı sona erdi.
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