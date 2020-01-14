ISPARTA GAZİ İLKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE ZİYARET...

Isparta Gazi İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri Bölge Müdürlüğümüzü ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında bilgi aldılar.Bölge Müdür Yardımcımız Sn.Göktuğ İLTER tarafından karşılanan öğrenciler, İçmesuyu ve Atıksu Şube Müdürlüğümüzce hazırlanan sunumla bilgilendirildiler.Suyun önemi, Yönetimi ve gerekliliği konularında İçmesuyu ve Atıksu Şube Müdürü İbrahim DÜDEN ile Şube Mühendislerinden Seren MUHACİR tarafından bilgilendirmeler yapılarak çocukların birbirinden ilginç soruları cevaplandırıldı.DSİ 18.Bölge Müdürlüğü-Isparta