Kaçakçılıkla Mücadele Sürüyor… 1 Ayda 31 Operasyon

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre Isparta ili genelinde son bir ayda yapılan operasyonlarda çok sayıda kaçak gıda, silah, tütün alkol ve temizlik maddesi ele geçirildi.



Açıklamaya göre, Isparta Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen 31 farklı operasyonda dört kişi şüpheli olarak yakalandı. Adli makamlara sevk edilen dört şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.





Ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü – Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince çeşitli suçlardan aranan sekiz şahıs da yakalanarak adli makamlara sevkedildi.



Isparta İl Emniyet Müdürlüğü’nün konuya ilişkin açıklaması:



“Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak İlimiz genelinde son 1 ay



içerisinde 31 adet operasyon gerçekleştirilmiştir.



Gerçekleştirilen operasyonlarda 48 şüpheli hakkında 5607 SKM, 6136 SKM, TCK 158, TCK 197 ve TCK 204 maddeleri gereğince adli işlem yapılmıştır. Şüphelilerin üstlerinde, ikametlerinde, işyerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda;



4 adet ruhsatsız tabanca, 5 şarjör, 60 adet fişek, 45 şişe kaçak içki, 7400 dal boş makaron, 28 adet cinsel içerikli ürün, 6500 litre kaçak akaryakıt, 51 adet elektronik sigara, 692 adet elektronik sigara aparatı, 101 karton elektronik sigara tütünü, 1767 adet ve 22 litre elektronik sigara likiti, çok sayıda kaçak gıda ve temizlik maddesi (makarna, peynir, pirinç, şeker, çay, cips, maraş otu, şampuan vb.), 3 (üç) adet sahte para ele geçirilmiştir.



5607 SKM suçundan adli makamlarca aranan ve 6 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 (bir) şahıs olmak üzere 5607 SKM suçundan aranan toplam 3 (üç) şahıs ekiplerimizce yakalanmış ve adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.



FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü kapsamında daha önceden işlem yapılan ve firari olan 2 (iki) şahıs gerçekleştirilen operasyonlarla yakalanarak adli makamlara çıkarılmış ve tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.



Resmi Belgede Sahtecilik suçundan aranan 1 (bir) şahıs gerçekleştirilen operasyonlarla yakalanarak adli makamlara çıkarılmış ve tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir.



Resmi Belgede Sahtecilik suçundan aranan 2 şahıs, Vergi Usul Kanununa Muhalefet suçundan aranan 1 şahıs, Kamu Kurum ve Kuruluşları Tüzel Kişilerin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan aranan 1 şahıs, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan aranan 1 şahıs ekiplerimizce yakalanmış ve adli makamlarca serbest bırakılmıştır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”