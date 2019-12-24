EĞİRDİR BELEDİYEYESİ BÜLTENİ

DSİ Bölge Müdürü Mahmut BERBER Eğirdir’e Geldi.

Belediye Başkanımız Veli GÖK’ten Eğirdir Gölü Çevresindeki su kaçaklarına neşter.Eğirdir Jandarma Bot Komutanlığı, Balıkçı Kooperatifleri ve yerel halkla işbirliği yapan Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK Eğirdir Gölü kıyılarından yerin derinliklerine giden su kaçaklarını yerinde tespit etti.Eğirdir Gölü’nün kurtulması için yıllar önce İl Genel Meclisi Üyeliği dönemlerinde ‘Kuşak Terfi Projesi’ni hayata geçirmek için çalışan ve ilgili Bakanlığa onaylatan Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK şimdide Eğirdir Gölü kıyılarında bulunan ve yerin derinliklerine giden su kaçaklarının bulunduğu yerleri tespit etti.Bugün sabah saatlerinde Eğirdir’e gelen DSİ Bölge Müdürü Mahmut BERBER, DSİ Yas Şube Müdürü Osman Yüksel KUTLU, Havza Şb. Müdürü Himmet KARGI, Eğirdir Jandarma Bot Komutanı Fatih KARAASLAN ile birlikte yerel halkın ve balıkçı kooperatifleri yetkililerinin de katıldığı inceleme ve tespit çalışması özellikle Beydere ve Bağören kıyılarında gerçekleşti.Özellikle Bağören (İlama) limanına kayıkla 2 km uzaklıktaki kıyıya ulaşan Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK ve DSİ Bölge Müdürü Mahmut BERBER göl kenarında bulunan ve adeta obruk şeklindeki dev yarıkları ve su kaçaklarını yerinde görerek gözlerine inanamadılar.DSİ Bölge Müdürü Mahmut BERBER ve beraberindeki heyet gerekli incelemeleri yaptıktan sonra Eğirdir Gölü kenarlarında bulunan ve su kaçağının olduğu yerlere yapacakları çalışmalarla bu kaçakları durdurmaya gayret göstererek takibini sağlayacaklar.Eğirdir Gölü’nün son yağan yağmurlarla yükselişe geçtiği de görüldü. Eğirdir Belediye Başkanımız Veli GÖK geçmişte olduğu gibi bugünde Eğirdir Gölümüz için çalışmalarına ara vermeden devam edeceklerinin altını çizdi.