Ülke genelinde "Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi kapsamında Isparta’nın 3 ilçesine toplam 500 konut yapılacak. Konutlar için başvurular başladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesini verdiği Türkiye genelinde '100 Bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında başvurular dün itibariyle başladı.



1200 KONUTUN 700’Ü

ISPARTA MERKEZ’E YAPILACAK



Bu kapsamda yapılacak konutların; 490’ı 2+1 konut, 210’u 3+1 konut olmak üzere 700 konut Isparta il merkezine yapılacak.



200 KONUT EĞİRDİR, 200 KONUT

SÜTÇÜLER VE 100 AKSU’YA YAPILACAK

Bunun yanı sıra; Sütçüler ilçesine 140 adet 2+1 ve 60 adet 3+1 olmak üzere 200 konut, Eğirdir İlçesine 140 adet 2+1 ve 60 adet 3+1 olmak üzere 200 konut, Aksu ilçesine 70 adet 2+1 ve 30 adet 3+1 olmak üzere 100 konut yapılacak. Böylece, Isparta’nın üç ilçesine toplamda 500 adet konut inşa edilecek.