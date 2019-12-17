Belediye Bilgi İşlem Müdürlüğü görevine, Ali Ulvi Atasoy getirildi.



Belediye Daire Müdürlerinde değişiklik yapıldı. Buna göre, Bilgi İşlem Müdürü Burhan Özcan aynı müdürlükte personel olarak görevine devam ederken, Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne Atabey Belediye Başkanı Tevfik Atasoy’un oğlu Ali Ulvi Atasoy getirildi. Atasoy dün itibariyle görevine başladı.



İSTANBUL’DA GÖREV YAPIYORDU

1984 Atabey doğumlu olan Ali Ulvi Atasoy, İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme mezunu ve 13 yıllık devlet memuru. Son olarak İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Ortaokulunda Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Atasoy, Isparta Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne atandı. Atasoy, evli ve 1 çocuk babası.



BAŞKAN YARDIMCISI OLABİLİR

Belediye Başkan Yardımcılığı konusunda da adı geçen Ali Ulvi Atasoy, şuana kadar kendisine böyle bir görevlendirme yapılmadığını belirterek, “Başkanımız nerede takdir ederse orada görev yaparım. Neticede amacımız Isparta halkına hizmettir” dedi.

Medya32.com İnternet Haber Sitesi olarak, Ali Ulvi Atasoy’a görevinde başarılar dilerim.



HABER: YUNUS ÖZLER