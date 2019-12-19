Isparta Belediyesi Futbol Turnuvasında Fen İşleri Müdürlüğü şampiyonluğa uzandı.

Başkan Başdeğirmen: “Bu turnuvalar birlik beraberlik ve kaynaşmaya vesile oluyor”

Isparta Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Müdürlükler Arası Futbol Turnuvası Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü arasında oynanan final karşılaşmasıyla tamamlandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğünü 2-1 yenen Fen İşleri Müdürlüğü şampiyonluk kupasını kaldıran ekip oldu. Turnuvada üçüncülüğü İtfaiye Müdürlüğü elde etti. Dereceye giren takımlara madalya ve kupaları Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen tarafından verildi.Isparta Belediyesi daire müdürlükleri ile Belediye Meclisi Üyelerinden oluşturulan ve 16 takımın 4 gurupta mücadele ettiği 25 Kasım’da Milli Egemenlik Stadında başlayan karşılaşmalar Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü arasında oynanan şampiyonluk karşılaşması ile tamamlandı.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in de takip ettiği final karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 berabere biterken, karşılaşmanın golleri son 5 dakika içerisinde geldi. Fen İşleri Müdürlüğünün 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Park Bahçeler Müdürlüğü beraberliği elde etti. Karşılaşma uzatmalara gidecek derken Fen İşleri Müdürlüğü bulduğu ikinci golle şampiyonluğa uzanan ekip oldu.Karşılaşma sonrasında maçı takip eden yüzlerce personel Fen İşleri Müdürlüğünün şampiyonluk sevincine ortak oldu. Maçtan sonra dereceye giren takımların sporcularını tek tek tebrik eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, personelinin sevincine ortak oldu. Madalyaları ve kupalarını alan takımlarda böyle bir turnuvanın düzenlenmesinden dolayı Başkan Başdeğirmen’e teşekkür etti.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, 21 günlük karşılaşmaların sonucunda finalin Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü arasında oynandığını söylerken, birincilik kupasının Fen İşleri Müdürlüğüne nasip olduğunu söyledi. Başdeğirmen, “Bu turnuvaya katılan 16 takımımızı kutluyorum. Centilmence karşılaşmalar gerçekleşti. Bu turnuva ayrıca tüm personelimiz arasında da bir kaynaşmaya vesile oldu. Birlik beraberlik oldu. 1750 kişilik kalabalık bir aileyiz. Bu turnuva ile bir kaynaşma, dostluk oldu. Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu turnuvayı organize eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Gerçekten bunlar bizlere ihtiyaç olan şeylerdi. Bütün arkadaşlarımız akşama kadar çalışıyor, yoruluyor. İşlerini yaptıktan sonra da bu etkinliklerle dinlenme fırsatı buluyoruz. Koşuyoruz, yoruluyoruz ancak aslında zihnimizi dinlendiriyoruz. Bunlar ihtiyaçtı. Bundan sonra futbol ve diğer branşlarda da bu etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. Bu güzel birliğin devam etmesi dileklerinde bulunuyorum. Kazanan, kaybeden arkadaşlarımızla tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ayrıca karşılaşma sonrasında penaltı atışlarında bulunurken, futboldaki ustalığını da attığı gollerle göstermiş oldu.Isparta Belediyesi bülteni