İspanya'nın büyük kulüpleri transferde kesenin ağzını açtı

Avrupa futbolunda sona eren yaz transfer döneminin en dikkat çeken takımları, İspanya'dan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid oldu.

İspanya'nın büyük kulüpleri transferde kesenin ağzını açtı
TÜRKİYE
G.Tarihi: 03.09.2019 15:24
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Isparta Düğün Salonları

İSTANBUL - Avrupa futbolunda yaz transfer dönemine, İspanya takımları Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid damga vurdu.

Transfer piyasasının nabzını tutan Almanya tabanlı internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, sadece bir oyuncu transferi için kasalarından 100 milyon avro ve üzerinde rakam çıkaran söz konusu İspanya kulüpleri, toplam harcamada da ilk üçte yer aldı.

İtalya'dan Juventus, Inter, İngiltere'den Manchester City, Manchester United ve Arsenal, yaptıkları 150'şer milyon avrodan fazla harcamayla transfer döneminin diğer hareketli kulüpleri oldu.

İngiltere Premier Lig, La Liga ve Serie A ekipleri, renklerine bağladıkları oyuncular için 4 milyar avronun üzerinde bonservis bedeli ödedi.

En fazla harcama Real Madrid'den

La Liga'daki İspanya takımları, oyuncular için 1,32 milyar avro bonservis bedeli ödedi.

Geçen sezonu kupasız kapatarak hayal kırıklığı yaşatan Real Madrid, bu sezon en fazla harcama yapan kulüp oldu. Kadrosuna önemli takviyeler yapan eflatun-beyazlılar, Chelsea'den 100 milyon avroya aldığı Belçikalı yıldız Eden Hazard, Eintracht Frankfurt'tan 60 milyon avroya anlaştığı Sırp golcü Luka Jovic, Porto'ya 50 milyon avro ödediği Brezilyalı stoper Eder Militao, Olympique Lyon'dan 48 milyon avroya renklerine bağladığı Fransız Ferland Mendy ve Santos'tan 45 milyon avroya kadrosuna kattığı Brezilyalı genç yetenek Rodrygo transferleriyle öne çıktı. Ayrıca 2,5 milyon avroya alınan İspanyol orta saha oyuncusu Alberto Soro ve 2 milyon avroya kiralanan Alphonse Areola'nın da eklenmesiyle Real Madrid'in harcaması 307,5 milyon avroya ulaştı.

Son şampiyon Barcelona, forvetine Atletico Madrid'den Fransız Antoine Griezmann'ı 120 milyon avroya, Ajax'tan Hollandalı orta saha Frenkie de Jong'u 75 milyon avroya, Valencia'dan Brezilyalı kaleci Neto'yu 26 milyon avroya, Real Betis'ten Dominikli sol bek Junior Firpo'yu 18 milyon avroya transfer etti. Atletico Mineiro'dan Brezilyalı sağ bek Emerson'u 12 milyon avro ve Eibar'dan İspanyol sol bek Marc Cucurella'yı 4 milyon avroya alan Barcelona, transfere 255 milyon avro harcadı.

Atletico Madrid, Benfica'dan Portekizli genç yıldız Joao Felix'i 126 milyon avroya kadrosuna katarak Griezmann'ın boşluğunu doldurdu. Real Madrid'den İspanyol orta saha Marcos Llorente (30 milyon avro), Espanyol'dan İspanyol savunma oyuncusu Mario Hermoso (25 milyon avro), Tottenham'dan İngiliz sağ bek Kieran Trippier (22 milyon avro), Porto'dan Brezilyalı stoper Felipe ve Atletico Paranaense'den Brezilyalı sol bek Renan Lodi'nin (20'şer milyon avro) transferleriyle Atletico Madrid'in ödediği bonservis bedeli 243 milyon avro oldu.

Sevilla da yaz transfer döneminin hareketli takımlarından biri olarak göze çarptı. Sevilla, Jules Kounde, Rony Lopes, Munas Dabbur, Diego Carlos, Lucas Ocampos, Joan Jordan, Luuk de Jong, Oliver Torres, Maximilian Wöber, Javier Hernandez ve Fernando transferlerinin bonservisleri için 158 milyon avro harcama yaptı.

Öte yandan La Liga ekiplerine bu sezon bir Türk futbolcu daha transfer oldu. Fenerbahçe'den ayrılan İsmail Köybaşı, Granada'ya imza attı.

Premier Lig'de Maguire transferi öne çıktı

Yaz transfer dönemi, Avrupa'nın diğer önde gelen liglerinden önce kapanan İngiltere Premier Lig'de ekipler, bu sezon da büyük miktarlar harcadı.

Premier Lig kulüpleri, bu sezon kadroya katılan oyuncuların bonservis bedeline 1,55 milyar avro ödedi.

Söz konusu transferler arasında en fazla bonservis bedeli ödenen isim, İngiliz stoper Harry Maguire oldu. Manchester United, Leicester City'den Maguire'ın transferi için kasasından 87 milyon avro çıkardı. Ayrıca Crystal Palace'tan İngiliz sağ bek Aaron Wan-Bissaka için 55 milyon avro, Swansea City'den İngiliz kanat oyuncusu Daniel James için de 17 milyon avro veren Manchester United'ın harcaması 159 milyon avroya çıktı.

Geçen sezonun şampiyonu Manchester City, bu transfer döneminde de kadrosunu güçlendirdi. İspanyol teknik direktör Josep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City, Atletico Madrid'den 70 milyon avroya İspanyol orta saha Rodri, Juventus'tan 65 milyon avroya Portekizli sağ bek Joao Cancelo, 12'şer milyon avroya PSV'den İspanyol sol bek Angelino ve Girona'dan İspanyol sağ bek Pedro Porro'yu renklerine bağladı. Manchester City, Columbus Crew'dan ABD'li kaleci Zack Steffen (8 milyon avro) ve Gamba Osaka'dan Japon orta saha Ryotaro Meshino'nun da (1 milyon avro) transferleriyle 168 milyon avro harcamış oldu.

Uzun süredir şampiyonluk yarışından uzak kalan Arsenal, Lille'den 80 milyon avro karşılığında kadrosuna Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Nicolas Pepe'yi kattı. Arsenal, Saint-Etienne'den Fransız stoper William Saliba (30 milyon avro), Celtic'ten İskoç sol bek Kieran Tierney (27 milyon avro), Chelsea'den Brezilyalı savunma oyuncusu David Luiz (8,7 milyon avro) ve Ituano'dan Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli'yi de (6,7 milyon avro) takıma kattı. Londra ekibi, bu transferler için kasasından 152,4 milyon avro çıkardı.

Bir önceki transfer döneminde sessiz kalan Tottenham, bu kez kadrosuna yeni isimler kazandırdı. Tottenham, Olympique Lyon'dan 60 milyon avroya Tanguy Ndombele, Fulham'dan 27 milyon avroya Ryan Sessegnon ve Real Betis'ten 16 milyon avro kiralama bedeliyle Giovani Lo Celso'yu takıma dahil etti.

Transfer yasağı olan Chelsea, önceden satın alma opsiyonu belirlenen Hırvat orta saha Mateo Kovacic'i 45 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı. UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ise sadece Hollandalı genç savunma oyuncusu Sepp van den Berg'e 1,9 milyon avro bonservis bedeliyle imza attırdı.

Serie A'da Juventus ve Inter öne çıktı

Serie A ekipleri, yaz transfer döneminde 1,18 milyar avro harcama yaparak öne çıktı.

Ligde bu yılın en çok bonservis bedeli ödenen transferi, 85,5 milyon avroya Ajax'tan Juventus'a giden Hollandalı stoper Matthijs de Ligt oldu. Manchester City'den Brezilyalı sağ bek Danilo (37 milyon avro), Genoa'dan Arjantinli stoper Cristian Romero (26 milyon avro), Roma'dan İtalyan sol bek Luca Pellegrini (22 milyon avro) gibi isimleri kadrosuna katan Juventus, milli futbolcu Merih Demiral'ı Sassuolo'dan 18 milyon avro karşılığında transfer etti. Transfere 188,5 milyon avro harcayan Juventus, bu isimlerin yanı sıra Gianluigi Buffon, Adrien Rabiot ve Aaron Ramsey’yi bedelsiz olarak kadrosuna kattı.

Inter’in Manchester United’dan 65 milyon avro bedelle aldığı Belçikalı forvet Romelu Lukaku, Serie A’ya bu yıl transfer olan önemli isimler arasına adını yazdırdı. Avusturyalı orta saha oyuncusu Valentino Lazaro'yu 22 milyon avro, İtalyan kanat oyuncusu Matteo Politano'yu 20 milyon avro, Rumen kaleci Ionut Radu'yu 12 milyon avro, İtalyan forvet Eddie Salcedo'yu 8 milyon avro, Brezilyalı kaleci Gabriel Brazao'yu 6,5 milyon avro, Fransız orta saha Lucien Agoume'yi 4,5 milyon avro karşılığında transfer eden Inter, İtalyan orta saha oyuncularından Nicolo Barella'yı 12 milyon avro ve Stefano Sensi'yi 5 milyon avro bedelle kiraladı. Transfer için 155 milyon avro ödeyen mavi-siyahlı kulüp, Şilili hücum oyuncusu Alexis Sanchez'i kiralık, Uruguaylı stoper Diego Godin'i de bedelsiz olarak renklerine bağladı.

Fiorentina, bir dönem Galatasaray’da oynayan ve Almanya ekibi Bayern Münih’e veda eden Fransız kanat oyuncusu Franck Ribery’yi bedelsiz transfer etti.

Napoli’nin bu yıl Fenerbahçe’ye 16 milyon avro ödeyerek aldığı Makedon orta saha oyuncusu Eljif Elmas, mavi-beyazlı ekibin son yıllarda ödediği yüksek bonservis bedelli oyunculardan oldu.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun görev yaptığı Milan, Portekizli golcü Rafael Leao’yu 25 milyon avro, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Franck Kessie'yi 24 milyon avro, Fransız sol bek Theo Hernandez'i 20 milyon avro karşılığında takıma kazandırdı.

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma, takıma bir başka Türk oyuncuyu dahil etti. Gençlerbirliği'nden savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin’i 3 milyon avroya transfer eden Roma, İtalyan sol bek Leonardo Spinazzola (29,5 milyon avro), İspanyol kaleci Pau Lopez (23,5 milyon avro), İtalyan orta saha oyuncusu Bryan Cristante ve Gineli orta saha oyuncusu Amadou Diawara'yı (21'er milyon avro) kadroya ekledi. Başkent ekibi ayrıca İngiliz stoper Chris Smalling ve Ermeni Henrikh Mkhitaryan'ı 3'er milyon avro, Hırvat forvet Nikola Kalinic'i 2 milyon avroya kiraladı.

Sassuolo, sezon sonunda Juventus’a sattığı Merih Demiral'dan boşalan mevkiyi başka bir Türk oyuncuyla takviye etti. Yeşil-siyahlı takım, Avusturya’nın Rapid Wien takımından 20 yaşındaki milli futbolcu Mert Müldür’ü kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan ayrılan Sinan Gümüş, Genoa'ya giderken, İtalya Milli Takımı oyuncusu Mario Balotelli ise Brescia’ya bedelsiz olarak imza attı.

Bayern Münih'ten önemli transferler

Bundesliga ekipleri, bu sezon transfere 742 milyon avroluk harcama yaptı.

Kadrosunu güçlendiren son şampiyon Bayern Münih, en yüksek bedeli 80 milyon avro ödediği Atletico Madrid'den Fransız stoper Lucas Hernandez için verdi. Münih ekibi, Fransız savunma oyuncusu Benjamin Pavard'ı 35 milyon avro, Fransız orta saha Michael Cuisance'ı 12 milyon avro karşılığında kadrosuna kattı. Ayrıca Brezilyalı Philippe Coutinho ve Ivan Perisic'i kiralık olarak takıma dahil eden Bayern Münih, transfer dönemini 143,5 milyon avro harcayarak tamamladı.

Zirve adaylarından Borussia Dortmund, Mats Hummels, Thorgan Hazard, Nico Schulz, Julian Brandt ve Paco Alcacer'in bonservisleri için 127,5 milyon avro ödedi.

Bayer Leverkusen, Türk asıllı Alman futbolcu Kerem Demirbay'ı 32,5 milyon avro bonservis bedeliyle Hoffenheim'dan aldı.

Milli futbolcu Ozan Kabak, Stuttgart'tan Schalke 04'e 15 milyon avro karşılığında imza attı. Bir diğer milli oyuncu Ömer Toprak, Borussia Dortmund'dan Werder Bremen'e kiralandı.

PSG, sansasyonel transferlerden kaçındı

Ligue 1 ekipleri, transfere 670 milyon avro harcama yaptı.

Son şampiyon Paris Saint-Germain (PSG), bu kez sansasyonel bedeller ödemekten kaçındığı transfer döneminin son gününde önemli takviyeler gerçekleştirdi.

Kadrosunda Brezilyalı Neymar, Fransız Kylian Mbappe, Uruguaylı Edinson Cavani gibi yıldızlara sahip Fransa temsilcisi, Abdou Diallo (32 milyon avro), Idrissa Gueye (30 milyon avro) ve Pablo Sarabia (18 milyon avro) için hatırı sayılır bonservis bedelleri ödedi. Ayrıca PSG, transferin son gününde Inter'den Arjantinli forvet Mauro Icardi'yi kiraladı, Real Madrid'den Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas'ın bonservisini 15 milyon avroya aldı. İsmi uzun süre Barcelona ve Real Madrid ile anılan Neymar ise takımda kaldı.

Genç ve yetenekli oyuncuya dayalı transfer politikasını bu sezon da sürdüren Lille, Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı'yı 16,5 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Lille, Portekizli Renato Sanches'i 20 milyon avro, Nijeryalı Victor Osimhen'i 12 milyon avro ve ABD'li Timothy Weah'ı 10 milyon avro karşılığında transfer etti.

Hareketli bir transfer dönemi geçirerek yeniden yapılanmaya giden Monaco, 40 milyon avroya Fransız golcü Wissam Ben Yedder, 30 milyon avroya Portekizli kanat oyuncusu Gelson Martins, 18 milyon avroya Şilili stoper Guillermo Maripan, 13,5 milyon avroya Nijeryalı kanat oyuncusu Henry Onyekuru ve Fransız kaleci Benjamin Lecomte'u renklerine bağladı. Monaco, Tiemoue Bakayoko ve İslam Slimani'yi de kiralık olarak takıma kattı.

Olympique Lyon ise Fransız orta saha oyuncusu Jeff Reine-Adelaide (25 milyon avro), Danimarkalı stoper Joachim Andersen (24 milyon avro) ve Brezilyalı orta saha Thiago Mendes için (22 milyon avro) önemli bonservis bedelleri ödedi.

Muhabir: Mutlu Demirtaştan

 

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