İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) tarafından düzenlenen 4. Teknoversite Günleri düzenlenen törenle başladı.İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, İskenderun Teknik Üniversitesi Merkez Konferans Salonu'nda gerçekleşen programda yaptığı konuşmada, bir yıllık emeklerinin Teknoversite Günleri'nde gün ışığına çıktığını söyledi.Teknoversite günlerinin öğrenciler açısından önemli olduğunu belirten Dereli, "Üniversitemiz sayesinde 4 yıl içerisinde İskenderun'a yaklaşık olarak 1 milyon insan gelip gitmiş. Bu etkinliğimize de 30 bin ziyaretçi bekliyoruz." diye konuştu.Etkinlikte öğrencilerin güzel çalışmalara şahit olacaklarını dile getiren İskenderun Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Selçuk Mıstıkoğlu da herkesi Teknoversite Günleri'ne beklediklerini aktardı.Teknoversite Günleri'nin sembolik açılış kurdelesi kesilerek üniversitesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu teknolojik ürün ve prototipler incelendi.Programa İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, belediye başkanları, iş adamları, öğretim üyeleri, ilgililer ve birçok öğrenci katıldı.HATAY (AA) -