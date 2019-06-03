skenderun Umut Kervanı, Ramazan Bayramı öncesinde 30 yetim çocuğa kıyafet yardımında bulundu.İskenderun Umut Kervanı, ihtiyaç sahibi çocukları, aileleri ile birlikte kentte bulunan bir mağazaya götürerek gönüllerince giydirdi.AA muhabirine açıklamada bulunan İskenderun Umut Kervanı gönüllüsü Necip Öner, kentteki 30 yetim çocuğa Ramazan Bayramı öncesinde giyim yardımında bulunduklarını söyledi.Çocukların bayrama güler yüzle, neşeyle girmelerine vesile olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Öner, "Ramazan ayı içerisinde ailelere gıda yardımında da bulunduk. Gıda yardımımızın yanında nakdi yardımlarımız da devam ediyor. Umut Kervanı sadece Ramazan ayında yardım etmiyor, yılın 12 ayı halkın umudu olmaya devam ediyor. Tabi bunu da halkımızın, esnafımızın verdiği zekatlarla, fitrelerle, sadakalarla gerçekleştiriyoruz. Rabbim, bu yardım kampanyamıza destek sunan tüm esnafımız ve hayırsever vatandaşlarımızdan razı olsun." diye konuştu.HATAY (AA) - İ