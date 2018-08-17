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İşçilerin bayram öncesi maaş eylemi

İşçilerin bayram öncesi maaş eylemi
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları

  - Paralarını alamayan hastane inşaatı işçileri, malzemeleri yakıp arazözün girişini engellemeye çalıştı 
  - İşçilerin bayram öncesi maaş eylemi 
  - Arazözün önene geçen işçiler, 'Orman yanabilir' denilince geri çekildi   
 
 - Antalya’da Aşır Aksu Devlet Hastanesi yerleşkesi yanına yapılan  Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇAMATEM) ile  Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM) inşaatında çalışan bir grup işçi maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı. İnşaatta bulunan bazı malzemeleri ateşe verip iş bırakan işçiler, gelen arazözü de engellemeye çalıştı. Yakılan malzemelerin ormanlık alana yakın olması ve alevlerin ormana sıçrayabileceği uyarısı üzerine işçiler arazözün müdahalesine izin verdi. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ise yüklenici firmaya1. hakediş ödemesi olarak 1.651.826,07  TL ödeme yapıldığı, 2. hakediş ödemesinin de Eylül ayında yapılacağı, aralarında yazılı bir sözleşme olmaması nedeniyle yaşanan anlaşmazlığın hukuki şekilde çözümleneceğinin öngörüldüğü bilgisini paylaştı. 
 
  Ateş yakıp arazözü engellemek istediler 
  Aşır Aksu Devlet Hastanesi yerleşkesi yanına yapılan ÇAMATEM inşaatında  çalışan yaklaşık 60 inşaat işçisi, 85 gündür maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle dün akşam iş bıraktı. İşçiler taşeron firma yetkililerinin bayram önüne ödeme yapma sözünü tutmadığını söyledi. Bugün de firmayla görüşmeden bir sonuç alamayan bir grup işçi, yatakhane önünde buldukları tahta ve plastik parçalarını ateşe verip eylem yaptı. Ateşin ormana yakın olması nedeniyle hastaneye gelen vatandaşlar durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ateşi söndürmek istedi. İtfaiye ekiplerine olayın bir yangın olmadığını  söyleyen işçiler, görevlileri engellemek istedi. Arazözün de önünü kesen işçiler, ateşin ormana sıçrama uyarısıyla söndürmeye izin verdi. Polis ekiplerinin de gerekenin yapılacağını söylemesi üzerine işçiler eylemine son verdi. Türkiye’nin çeşitli illerinden çalışmaya gelen işçiler, yaşam şartlarının çok kötü olduğunu, yetkililerden denetim yapmasını istedi. 
 
  "85 günlük alacağımız var" 
   Taşeronun vaat ettiği sözleri yerine getirmediğini ileri süren işçi Osman Solak, “Firma yetkilisi Kurban Bayramı’na kadar tüm alacaklarımızı bile ödeyeceğini söyledi. Bizde çalışmaya devam ettik. Ortalama kişi başı 7-8 bin lira alacağı var. Yaz günü çalıştık. Kaldığım yere bakın. Halkın önünde utanmadan banyo yaptım. İl Sağlık Müdürlüğü’nü buraya davet ediyorum, gelsin görsün halimizi. Arkadaşlarımızın hepsi il dışından ekmek paralarını kazanmak için geldi ama mağdur edildi” diye konuştu. 
 
 "Konu yargıda çözülecek" 
  İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yüklenici firmayla çalışanlar arasındaki ödeme anlaşmazlığının yargıda çözüme kavuşabileceğinin öngörüldüğü bildirildi. Açıklamada, "Yüklenici ve çalışanların iddiasına göre her iki tarafta demir işçiliği ve kalıp işçiliği için farkı fiyatlar ve ödemelerden bahsetmektedirler. Firma bir kısım ödemeyi yaptığını iddia ederken diğer taraf ödemelerin eksik olduğunu ifade etmektedir. Yüklenici ile çalışanları arasında aralarında herhangi bir sözleşme olmadığı, sözlü olarak anlaşıldığı söylenmektedir. İdaremiz tarafından yükleniciye 1. hakediş ödemesi olarak 1.651.826,07  TL ödeme yapılmış olup 2. hakediş ödemesi de Eylül ayında yapılacaktır. Aralarında yazılı bir sözleşme olmaması nedeniyle yaşanan anlaşmazlığın hukuki şekilde çözümleneceği öngörülmektedir. Ancak çalışanları tarafından yüklenicinin 15.08.2018 gecesi rehin alındığı, sonrasında da şantiyeye sokulmadığı yönünde emniyete iletilmiş şikayet olduğu belirtilmiştir. Müdürlüğümüz, yapı denetim heyeti, taraflarla görüşmeler yaparak konunun çözümüne yönelik çalışmalar başlatmıştır" denildi 
 
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İHA
                                         
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ISPARTA HABER
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