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İş yerine 3 yıldır üst üste otomobil giren eczacı isyan etti

İş yerine 3 yıldır üst üste otomobil giren eczacı isyan etti
TÜRKİYE 0
Isparta Düğün Salonları
  - İş yerine 3 yıldır üst üste otomobil giren eczacı isyan etti 
  - Bir araca çarpıp savrulan otomobil eczane vitrinine dayandı 
  - Kaza anı eczanenin güvenlik kameralarına yansırken 
 
 - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaza yapan hafif ticari araç, kaldırımdaki çiçekliği aşarak eczanenin vitrinine dayandı. Eczane yetkilisi, her yıl bir aracın eczanelerinden içeri girdiğini belirterek "2016 ve 2017 yıllarında aynı marka ve modelde iki ayrı otomobil aynı gün eczaneye girmişti. Bu üçüncü oldu" dedi. 
  Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve daha önce 2016 ve 2017 yıllarında aynı tarihte 2 otomobilin vitrininden içeri girdiği eczane, bu kez kazadan kaldırıma konulan çiçeklik ve bank sayesinde ucuz kurtuldu.   
  Edinilen bilgiye göre, Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesinde Doğu Garajı istikametinden İbrahim Sözen Caddesi istikametine seyir halindeki Hülya M.’nin kullandığı 07 L 9927 plakalı hafif ticari araca, 1041 Sokaktan gelip 1020 sokağa gitmekte olan İlker U.’nun kullandığı 07 LHU 98 plakalı otomobil yandan çarptı. Kazada Hülya M.’nin kullandığı 07 L 9927 plakalı hafif ticari araç çarpmanın şiddetiyle kaldırımdaki çiçeklik ve bankı aşarak yol kenarında bulunan Aydın Eczanesi’nin vitrinine dayandı. Araç, kaldırımda bulunan bir bisikleti de altına aldı. 
  Kaza anı eczanenin güvenlik kameralarına yansırken, kaza sırasında vitrinin önünde ilaç yerleştirmekte olan eczane çalışanları büyük panik yaşadı. Ticari araç sürücüsü Hülya M. de uzun süre kazanın etkisinde kaldı. 
  Eczane yetkilisi, son üç yıldır eczanelerine otomobil girdiğini belirterek "Belediye yetkilileri hem yan yola hem de Atatürk Caddesine kasis koymadığı sürece bu kazaların önüne geçilmesi mümkün değil" dedi. 
  Geçtiğimiz yıl Ayhan K.'nın kullandığı 07 LUG 24 plakalı otomobile, Atatürk Caddesi'ne ters yönden çıkan Tahsi İ.'nin kullandığı 07 LDN 53 plakalı cip çarpmış, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil cadde üzerinde bulunan aynı eczanenin vitrininden içeri girerek durabilmişti. Kazada, kimse yaralanmazken, eczanede ve araçlarda maddi hasar oluşmuştu. 2016 yılında da  aynı model, aynı marka, ayrı renkte bir otomobil eczaneye girmiş ve kaza eczane vitrini ile araçta meydana gelen maddi hasarla atlatılmıştı. 
 
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İHA

                                         
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ISPARTA HABER
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